Morena asegura que con 4T ‘hay más clase media y menos pobreza en México’

Presidenta de México, durante la Conferencia, en donde se abordó el tema del aumento de la clase media en nuestro país

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena respaldó el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo, en el que, con base en información oficial del Banco de México, se afirmó que el país ha experimentado un cambio histórico en su estructura social, con un aumento de la clase media y una reducción de la pobreza.

De acuerdo con el partido, los datos presentados confirman que las políticas económicas y sociales impulsadas durante la Cuarta Transformación han tenido un impacto directo en el ingreso, el empleo y el bienestar de las familias mexicanas, contrarrestando décadas de desigualdad estructural.

Morena recordó que durante años se promovió el discurso de que el aumento al salario mínimo y los programas sociales afectarían negativamente a la economía. Sin embargo, señaló que ese enfoque neoliberal justificó salarios bajos, el debilitamiento del Estado y una desigualdad persistente.

“El discurso de que los derechos sociales no funcionaban hoy queda desmentido por los hechos”, subrayó el CEN, al destacar que la reducción de la pobreza y el crecimiento sostenido de la clase media no son resultado del azar, sino de una política económica que fortaleció el ingreso y el mercado interno, en lugar de apostar por el llamado “efecto goteo”.

Entre las decisiones que, según Morena, permitieron este cambio estructural, se encuentran la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, la constitucionalización de los programas de Bienestar, el fortalecimiento del empleo formal y una disciplina fiscal acompañada de justicia social.

El partido destacó que programas como la pensión universal para personas adultas mayores, las becas para niñas, niños y jóvenes, así como los apoyos a personas con discapacidad, no deben entenderse como dádivas, sino como una inversión social que impulsa la cohesión, la movilidad social y la ampliación de una clase media con derechos.

Finalmente, Morena sostuvo que la Cuarta Transformación no prometió soluciones inmediatas ni milagros, sino dignidad, trabajo y bienestar, y afirmó que los indicadores actuales demuestran que cuando se fortalece a quienes históricamente fueron excluidos, la economía crece y el país avanza de manera más equitativa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL