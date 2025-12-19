Rechaza intervención de EU en Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su postura contra la no intervención de Estados Unidos contra Venezuela y sostuvo que el apoyo de México a Cuba se mantendrá, luego de que el gobierno estadounidense le hiciera un exhorto a reconsiderar dicho respaldo.

Comentó que esta relación “siempre ha sido una diferencia” y un tema de debate con Estados Unidos desde 1959 y, durante los sexenios que transcurrieron desde entonces, este vínculo se ha mantenido. Además, recordó que México fue de los primeros países en pronunciarse en contra del bloqueo estadounidense hacia Cuba y después fue secundado por otras naciones.

Argumentó que ese desacuerdo “no tiene por qué influir” en el vínculo bilateral con Washington, pese a las críticas del presidente Donald Trump.

TE RECOMENDAMOS: Reportan traslado seguro Llega caravana con más de 20 mil connacionales

El Dato: En julio de 2024, México firmó un convenio por el que dos mil 700 médicos cubanos se trasladaron de la isla a territorio nacional, política que ha mantenido Sheinbaum Pardo.

“No tiene por qué influir en la relación de México-Estados Unidos. Y nuestra posición es soberana, es una decisión soberana, y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir; el bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido, repito, desde López Mateos”, recalcó.

En torno a las críticas que se han hecho en su contra por llamar a la no injerencia, a raíz de las intervenciones que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela, la mandataria ratificó su rechazo a las vulneraciones a la soberanía entre países y comentó que realmente lo que resultaría grave sería que estuviera de acuerdo con ello, porque eso va contra lo que dicta la Constitución.

“Hay muchos que nos critican por defender la Constitución: “¡¿Cómo la Presidenta de México está llamando a la no intervención?!” No, sería gravísimo, gravisísimo que la Presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estaría incluso violando la Constitución de la República”, dijo.

Además, insistió en que las diferencias entre países deben resolverse con base en soluciones pacíficas. “Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni injerencias, y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por Constitución, y así debe ser, y creo que ésa debería ser la posición de todos los países del hemisferio”, dijo.

Asimismo, reiteró su posición a que se respeten los acuerdos de no intervenir.

“Nosotros vamos a buscar con todos los países que así lo deseen, de América Latina o de otros continentes, buscar una solución pacífica y que no haya intervención, repito: más allá del gobierno de Maduro en Venezuela, ése es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Y tienen que participar todas las partes, evidentemente”, dijo.

En este contexto, reiteró la crítica contra quienes han acudido al extranjero a pedir que se intervenga en asuntos internos de México, en alusión a los opositores a su gobierno.

“Entonces, todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares y también en México violan la Constitución, para empezar. Entonces, esa va a ser siempre nuestra posición”, ratificó.

“Criminalizar a migrantes es de poca humanidad”

› Por Yulia Bonilla

Frente al ultimátum advertido por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para expulsar a migrantes de su país y sus intenciones de construir un muro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la criminalización de las personas indocumentadas habla de una falta de humanidad.

Una vez ganadas las elecciones presidenciales, el ultraderechista dio a conocer un plan para sus primeros tres meses de gobierno en el que incluye fijar un plazo para que los migrantes dejen su país y también contempla levantar un muro con zanjas, así como establecer un cerco de vigilancia y otras medidas para frenar el ingreso de personas provenientes de los países vecinos.

Al respecto, la mandataria mexicana criticó las medidas que criminalizan a los migrantes, a las que, además, consideró generadoras de problemas.

“La criminalización de las y los migrantes es, no solamente un acto de poca humanidad, vamos a decirlo así, sino que genera problemas”, declaró Sheinbaum en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

145 mil 537 paisanos han sido repatriados desde EU

Además, reiteró su posición de invertir en los países de donde salen las personas para resolver el problema de migración, a través de estrategias para evitar la pobreza y la desigualdad, “porque la gente no migra por gusto”. “Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo, siempre, de cualquier país hacia otro y, al mismo tiempo, la protección de las y los migrantes y siempre dar una alternativa”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la criminalización de las personas indocumentadas habla de una falta de humanidad. ı Foto: Cuartoscuro

Mencionó que, en el caso de México, lo que ha optado para atender a las personas migrantes que llegan es ofrecerles oportunidades laborales o asistencia para que regresen a sus lugares de origen.

“Siempre dar una alternativa. Migrantes que llegan a México de otros países, buscamos darles alternativas: de empleo en México, si así lo desean; o de repatriarlos, de regresar a sus países con el apoyo del Gobierno, en caso de que así lo deseen hacer. Y ha funcionado. Entonces, ésa siempre va a ser nuestra posición”, señaló.