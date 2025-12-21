Servicio Militar Nacional: Estas son las escuelas que exigen la Cartilla Militar en 2026

El Servicio Militar Nacional será obligatorio a partir del 2026, por lo que los mexicanos que cumplan 18 años el próximo año deberán inscribirse para realizar el servicio de armas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el 7 de diciembre que el Servicio Militar Nacional es obligatorio para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización de entre 18 y 40 años de edad, y estos deben presentarlo en el Ejército o en la Armada.

Asimismo, precisa que quienes realicen este servicio deberán hacerlo “como soldados, clases u oficiales de acuerdo con sus capacidades y aptitudes”, y actualmente también puede ser realizado de manera voluntaria por mujeres que hayan cumplido 18 años de edad o más.

“Se le hace una atenta y respetuosa invitación al personal de mujeres que tengan o hayan cumplido 18 años o más, para que participen de manera voluntaria en las actividades del Servicio Militar Nacional, en los Centros de Adiestramiento a cargo de las Zonas Militares que se encuentran en el interior de la República Mexicana.” informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Servicio Militar Nacional 2026 ı Foto: Sedena

Lista de escuelas que exigen la Cartilla Militar

Luego de que los mexicanos acudan a la Junta Municipal de Reclutamiento con su documentación correspondiente, estos recibirán su Cartilla de Servicio Militar Nacional una vez que concluyan la fase de servicio.

Para el 2026, las siguientes escuelas y universidades pedirán como requisito obligatorio contar con la Cartilla de Servicio Militar:

Escuela Militar de Medicina

Escuela Militar de Ingeniería

Escuela Militar de Odontología

Escuela Militar de Enfermería

Escuela Militar de Transmisiones

Escuela Militar de Oficiales de Sanidad

Escuela Militar de Graduados de Sanidad

Escuela Militar de Clases de Sanidad

Escuela Militar de Materiales de Guerra

Escuela Militar de Clases de Transmisiones

Escuela Militar de Aviación

Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento

Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea

Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea

Colegio de Defensa Nacional

Escuela Superior de Guerra

Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea

Centro de Liderazgo Militar

Heroico Colegio Militar

Colegio del Aire

Además, de acuerdo con la Defensa, la Cartilla de Servicio Militar Nacional es importante para ampliar las oportunidades laborales, así como para facilitar trámites, y también funciona para reconocer a las y los mexicanos “que contribuyen a la construcción de un país más fuerte y competitivo.”

Servicio Militar Nacional ı Foto: larazondemexico

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.