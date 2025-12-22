Agentes de Estados Unidos apoyaron a México en detención de presunto integrante del CJNG

Agentes de contraterrorismo de Estados Unidos colaboraron con autoridades mexicanas en la detención de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), buscado por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el estado de Texas.

De acuerdo con The Washington Times, la captura se realizó como resultado de una operación conjunta entre agencias de seguridad de ambos países, en la que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia para ubicar y detener al sospechoso en territorio mexicano.

Según el Centro Nacional Antiterrorista (NCTC), dependiente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), se proporcionó información de inteligencia que permitió el arresto de Alfredo Ezequiel Galaviz Jr., el pasado 5 de diciembre en el estado de Chihuahua.

Aseguraron que, Galaviz Jr. era buscado por el asesinato de un joven de 16 años en Texas y que es miembro de una familia criminal dedicada al tráfico de drogas y personas, la cual opera para el CJNG.

El medio estadounidense señaló que la participación de agentes especializados en contraterrorismo forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Estados Unidos para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales, luego de que este 2025 cárteles mexicanos fueron designados organizaciones terroristas.

Funcionarios citados por The Washington Times precisaron que el apoyo estadounidense se limitó a labores de inteligencia, análisis y coordinación, sin que agentes de ese país participaran directamente en acciones operativas en campo dentro de México.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el detenido fue entregado a las autoridades norteamericanas en el Puente Internacional Lerdo, en el límite fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

El caso se suma a otros operativos derivados de la cooperación bilateral en materia de seguridad, enfocados en la localización y captura de presuntos integrantes del crimen organizado con órdenes de aprehensión vigentes en Estados Unidos.

