EU mata a otro ‘narcoterrorista’ en ataque a barco en el Pacífico; suman unas 105 personas asesinadas

Suman unas 30 embarcaciones atacadas por Estados Unidos en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

Estados Unidos asesinó a una persona este lunes, en un nuevo ataque contra una embarcación “de bajo perfil” que presuntamente transportaba drogas en aguas internacionales del océano Pacífico, informó el Comando Sur (SOUTHCOM).

Desde el 2 septiembre, el ejército estadounidense ha emprendido una ofensiva en el mar Caribe y el Pacífico oriental bajo la operación “Lanza del Sur” para combatir supuestas rutas marítimas del narcotráfico y en medio de tensiones con Venezuela por acciones militares y la incautación de los busques petroleros Skipper y Centuries, por su presunta participación en el transporte de crudo iraní.

Este 22 de diciembre, el SOUTHCOM informó sobre el nuevo ataque contra embarcaciones, con el que suman unos 30. Con esta última ofensiva, asciende a al menos 105 la cifra de personas muertas, a las que la administración de Donald Trump ha calificado como “narcoterroristas”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue quien autorizó el “ataque cinético letal”. El SOUTHCOM añadió que ningún militar estadounidense resultó herido.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

La semana pasada, Estados Unidos mató a 9 personas en ataques separados a tres supuestos barcos narcotraficantes en el océano Pacífico.

Trump ha justificado las acciones militares al afirmar que la cantidad de drogas que ingresan a Estados Unidos por mar ha disminuido en un 94 por ciento .

Además, al señalar que el trasiego de narcóticos representa una amenaza militar directa para su país, el 15 de diciembre firmó una orden ejecutiva para clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva.

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva. ı Foto: AP

Este lunes, Trump afirmó que sería “inteligente” que Nicolás Maduro dimitiera, y que Estados Unidos podría conservar o vender el petróleo que se ha incautado recientemente frente a las costas de Venezuela.

“Depende de él lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente que lo hiciera, pero, repito, ya lo veremos. (...) Si quiere hacer algo, si se pone duro, será la última vez que pueda hacerlo”, dijo a la prensa.

El 16 de diciembre, Trump anunció un “bloqueo” de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Días después, la Guardia Costera comenzó a perseguir a un petrolero en aguas internacionales cerca del país sudamericano, la tercera operación de este tipo en menos de dos semanas.

“Quizás lo vendamos, quizás nos lo quedemos”, respondió Trump al ser cuestionado sobre qué pasaría con el petróleo incautado, y añadió que también podría usarse para reponer las reservas estratégicas de Estados Unidos.

