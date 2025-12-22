¿De cuántos millones es el Premio Mayor del Gordo de Navidad 2025?

El sorteo Gordo de Navidad 2025 llama demasiado la atención por la cantidad de dinero que se puede llevar el ganador; sin embargo, existe una regla para llevarse Premio Mayor. Ve de cuántos millones es y cómo se puede ganar.

El concurso de la Lotería Nacional ofrece un total de 430 millones 259 mil 200 pesos, repartidos en 16 mil 722 premios.

El sorteo Gordo de Navidad 2025 ofrece la oportunidad de volverse millonario, pues ofrece un Premio Mayor con la siguiente cantidad:

204 millones de pesos

No obstante, existe una regla para que las personas participantes se puedan llevar el total del premio: el dinero solo se entrega a quien haya comprado 4 series con la combinación ganadora.

El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional entrega un Premio Mayor de 204 millones de pesos. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Conoce los precios por cachito y serie del Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional:

Un cachito cuesta 120 pesos

Una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos

Dos series tienen un precio de 4 mil 800 pesos

Tres series cuestan 7 mil 200 pesos

Cuatro series cuestan 9 mil 600 pesos

Una estadística que ofrece ilusión es que 1 de cada 5 gana algunos de los siguientes premios:

Premios Directos

Premios por Aproximación

Premios por Terminación

Reintegros

El concurso está programado para el miércoles 24 de diciembre del 2025 en el siguiente horario:

20:00 horas

La transmisión EN VIVO del sorteo se puede seguir por el canal de YouTube de la Lotería Nacional en su modalidad de Sorteos Tradicionales.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

¿Cuánto cuestan las series y los cachitos del concurso?

¿Dónde comprar un cachito de la Lotería Nacional?

¿Cómo verificar el billete de lotería del sorteo de Navidad?

Para conocer si le pegaste al Gordo de Navidad 2025, la Lotería Nacional tiene un sitio en el que puedes verificar tu cachito. Solo se necesitan los siguientes datos:

Número del Sorteo

Número del boleto Parte 1

Número del boleto Parte 2

Puedes conocer más sobre el comprobador de billetes o boletos de la Lotería Nacional aquí.

