Este es el precio del billete del Gordo de Navidad 2025.

El Gordo de Navidad 2025 es un sorteo que ofrece la oportunidad de ser millonario con la compra de un cachito o billete. Conoce cuál es el precio de cada boleto para poder participar en el concurso de la Lotería Nacional.

Este juego ofrece la oportunidad de ganar 204 millones de pesos con la compra de 4 series; sin embargo, con la compra de un billete o cachito, una persona puede ganar 2 millones 550 mil pesos.

¿Cuál es el precio del billete del Gordo de Navidad 2025?

La Lotería Nacional organiza cada 24 de diciembre el sorteo Gordo de Navidad. Este 2025, tiene contemplado la venta de hasta 80 mil billetes.

El precio de cada billete es razonablemente económico:

Cada cachito del Sorteo Gordo de Navidad 2025 cuesta 120 pesos

El Sorteo Gordo de Navidad 2025 se realizará el miércoles 24 de diciembre de 2025. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Los siguientes precios ya incluyen la compra de series, con lo que incrementa la posibilidad de volverse millonario:

Una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos

Dos series tienen un precio de 4 mil 800 pesos

Tres series cuestan 7 mil 200 pesos

Cuatro series cuestan 9 mil 600 pesos

Con la compra de series, las posibilidades de ganar el Premio Mayor de 204 millones de pesos se incrementan. A continuación, se presentan las cantidades que se pueden ganar con la combinación ganadora:

Con 1 serie pueden ganar 51 millones de pesos

Con 2 series pueden ganar 102 millones de pesos

Con 3 series pueden ganar 153 millones de pesos

Con 4 series se pueden ganar 204 millones de pesos

¿A qué hora es el sorteo de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional celebra el Sorteo Gordo de Navidad 2025 este miércoles 24 de diciembre en el siguiente horario:

20:00 horas

El concurso ofrece un total de 430 millones 259 mil 200 pesos, repartidos en 16,722 premios, con el Premio Mayor como un gran atractivo.

Para conocer las combinaciones ganadoras, se puede entrar a YouTube al canal de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional, donde se realizará una transmisión EN VIVO del juego.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

JVR