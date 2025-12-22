¿Dónde se han ido los premios del sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional?

Con la llegada del 24 de diciembre, se acerca la posibilidad de convertirse en millonario con el Gordo de Navidad 2025. Por esa razón, te presentamos dónde se han ido los premios del concurso de la Lotería Nacional.

Este concurso ofrece un total de 430 millones 259 mil 200 pesos, repartidos en 16 mil 722 premios. Además, lo que más llama la atención es el Premio Mayor de 204 millones de pesos, que solo se puede ganar si se compran 4 series.

El Sorteo Gordo de Navidad 2025 se realizará el miércoles 24 de diciembre de 2025. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Dónde se han ido los premios del Gordo de Navidad de la Lotería Nacional?

Los cachitos del concurso se pueden adquirir de manera física o electrónica, por lo que los mexicanos tendrán dos formas de ganar. Con ello en mente, la venta por medios digitales limita el conocer la ubicación del premio.

Por otro lado, si se adquiere un billete en una agencia de la Lotería Nacional, se conoce la entidad en donde se cobrará el premio.

Tal es el caso del año 2024, donde las series que contenían el número ganador del Premio Mayor de 204 millones de pesos se vendieron por medios electrónicos.

Mientras que el segundo lugar fueron series adquiridas en la zona Centro de la Ciudad de México y por medio de medios electrónicos.

De esta forma se prevé que en este 2025, el Gordo de Navidad traiga consigo mucha alegría y más millonarios en México.

El Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional se realiza cada 24 de diciembre. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Cuándo es el sorteo Gordo de Navidad 2025?

El sorteo de Navidad está programado para desarrollarse a las 20:00 horas del miércoles 24 de diciembre del 2025.

La transmisión oficial se puede seguir mediante el canal de YouTube de los Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

¿Cuánto cuestan las series y los cachitos del concurso?

Un cachito cuesta 120 pesos

Una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos

Dos series tienen un precio de 4 mil 800 pesos

Tres series cuestan 7 mil 200 pesos

Cuatro series cuestan 9 mil 600 pesos

Conoce cuánto dinero se puede ganar por cada serie o cachito comprado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR