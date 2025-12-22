En Chiapas cancelan eventos masivos ante incremento de casos de sarampión

Al menos 15 municipios de Chiapas cancelaron eventos masivos para esta temporada decembrina, debido al aumento de casos registrados de sarampión en la entidad.

El brote de sarampión en Chiapas, que ya acumula 64 casos confirmados en todo 2025, ha puesto en alerta a las autoridades, según reportes periodísticos.

A través de un oficio atribuido a la Secretaría de Salud de Chiapas, fechado el 18 de diciembre e identificado con la clave CIRC. IS/DSP/APS/01783/2025, se llama a la cancelación de los eventos masivos (como posadas, ferias y desfiles alegóricos) para evitar la propagación del virus.

Territorios como Tapachula, Palenque, Cacahoatán y Huehuetán dieron a conocer las medidas para evitar contagios.

Al respecto, Tapachula informó que en el municipio no se han detectado casos activos de sarampión, pero que se adaptará a las medidas para evitar contagios.

“Por ello, de manera respetuosa, se solicita la suspensión temporal de eventos masivos, como desfiles, concentraciones públicas, ferias, fiestas, eventos deportivos y cualquier actividad que implique aglomeraciones, como una acción preventiva y responsable”, señalaron las autoridades.

En tanto, el municipio de Cacahoatán informó que la medida estará activa durante la temporada invernal de 2025 y 2026, que comprende del 21 de diciembre de este año al 20 de marzo de 2026.

“Dicha medida de salud pública permitirá la reducción del riesgo de contagio, ralentizar la velocidad de la transmisión y además proteger a la población infantil a través del Plan de Respuesta Rápida para el control de brotes por Sarampión”, señaló.

Lo anterior responde a un comunicado difundido por la Secretaría de Seguridad de Chiapas el pasado 1 de diciembre, en el que se detallaba que en el país, hasta entonces, había cinco mil 292 casos de la enfermedad.

La Jurisdicción Sanitaria VII lleva a cabo una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión mediante la instalación de módulos en puntos estratégicos de alta afluencia en Tapachula: aeropuerto, terminales de autobuses, supermercados, plazas comerciales y mercados pic.twitter.com/GqOJpApfL9 — Salud Chiapas Oficial (@SSaludChiapas) December 19, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR