Por tercer año consecutivo, incluyen a Daniel Santos Flores en la lista COMPOL 100.

El estratega en comunicación Daniel Santos Flores fue incluido por tercer año consecutivo en la prestigiosa lista COMPOL 100, que reconoce anualmente a los 100 profesionales más influyentes de la comunicación política a nivel mundial, consolidando su trayectoria como una de las más destacadas en el ámbito de la estrategia política contemporánea.

Con una amplia experiencia en campañas electorales y de gobierno en todos los niveles, así como en atención y gestión de crisis, Santos Flores se ha posicionado como un referente en el diseño de estrategias de comunicación con impacto real en contextos políticos complejos.

Es columnista y asesor de comunicación, autor de la columna “Punto Ciego” en La Razón de México y creador del espacio semanal “La Última y Nos Vamos”, ambos de alto impacto mediático. Además, colabora de manera activa con gobiernos estatales, municipales y congresistas, aportando visión estratégica y narrativa política.

Como parte de su trabajo innovador, desarrolló una metodología para medir el humor social en redes digitales, herramienta que permite analizar percepciones ciudadanas, tendencias y riesgos comunicacionales, fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas basada en datos.

La lista COMPOL 100, elaborada por la revista Washington COMPOL en colaboración con The Napolitans Victory Awards, que forma parte de The Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS), una de las organizaciones más importantes de la industria de la consultoría, que distingue a consultores, estrategas y líderes que marcan agenda y transforman la política moderna a través de la comunicación, reconociendo su influencia, innovación y capacidad para incidir en procesos sociales y democráticos a escala internacional.

La inclusión de Santos Flores en este listado internacional refrenda el talento latinoamericano en la escena global y confirma la relevancia de su trabajo en el fortalecimiento de la comunicación pública y política contemporánea.

