Difunden supuestas cartas de Erika María ‘N’ donde explica por qué mató a Carolina Flores: ‘Ella me llevó a eso’

Fueron difundidas en medios locales y redes sociales cartas supuestamente firmadas por Erika María “N”, quien presuntamente mató a su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores, en las cuales defiende que el arma utilizada se disparó sola y que, en cualquier caso, fue la víctima que la “llevó a eso”.

La creadora de contenido La Parcera Justin difundió unos archivos de texto que, supuestamente, fueron hallados en el teléfono celular de Erika María “N”, el cual se encuentra bajo custodia de las autoridades de Venezuela tras su detención en este país el 29 de abril.

La sospechosa Erika María Herrera Coriand, en foto de archivo ı Foto: Especial

Según la creadora digital, las cartas habrían sido escritas el 17 de abril, dos días después del presunto homicidio, y una semana antes de la detención en Venezuela. Los textos estaban dirigidos al hijo de Erika María “N”.

En estos, se lee que la mujer explica que ella siempre carga una pistola por motivos de seguridad, y que aquel día, mientras discutía con su nuera, la víctima, Carolina Flores, sacó el arma sin intención de usarla. No obstante, explica la mujer en la misiva, la pistola se detonó sola.

La víctima, Carolina Flores, en fotografía de archivo. ı Foto: Redes sociales

“Saqué la pistola. No pensaba usarla, pero se disparó. [...] Fue en ese momento que, sin pensarlo, saqué la pistola… no comprendo lo que pasó. [...] No quise hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar”, se lee en las hojas.

No obstante, Erika María “N” explica en otro momento de la carta que la enemistad con Carolina, la cual derivó en la pelea donde le sacó el arma, fue resultado de constantes peleas.

En este sentido, acusó que la víctima se comportaba con “malos modales” y “berrinches”, lo cual, a su vez, derivó en la pelea.

“Ella me llevó a eso… sus malos modales, sus berrinches y caprichos de niña chiquita… me causaba un dolor que me cegaba tanto”, escribió Erika María “N” en la carta.

A pesar de ello, en el texto se lee que Erika María “N” se encuentra arrepentida, y dispuesta a pagar “por los daños causados”.

“Sé que deberé responder por mi imprudencia y por los daños causados. [...] Perdóname hijo, te lo ruego”, se lee en la carta.

La autenticidad de las cartas no ha sido verificada por el gobierno de Venezuela, donde Erika María “N” se encuentra detenida, en proceso de extradición a México.

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