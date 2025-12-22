Sasil de León, senadora de Morena causa polémica por ‘sandalias de lujo Hermès’

La senadora por Chiapas, Sasil de León, volvió a colocarse en el centro del debate público luego de compartir un video en redes sociales donde aparece cocinando tacos de suadero durante una convivencia familiar, mientras utiliza 'sandalias de lujo de la marca francesa Hermès’.

La publicación fue difundida este domingo en su cuenta de Instagram, acompañada por un fragmento de la canción “Mañana será bonito” de la cantante colombiana Karol G.

En el video, la legisladora de Morena asegura encontrarse en Chiapas y comenta que está aprendiendo a preparar este platillo tradicional; sin embargo, el calzado que porta llamó de inmediato la atención de los usuarios.

Las sandalias presuntamente corresponden al modelo Chypre de la firma francesa, con un precio de 1,050 dólares, es decir 20 mil 700 pesos, de acuerdo con información oficial de la marca. Este diseño, inspirado en una isla asociada al mito de Afrodita, cuenta con una distintiva letra “H” al frente.

La difusión del video provocó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la congruencia entre el estilo de vida de la senadora y los principios de austeridad que su partido promueve.

Ante lo publicado por medios, la senadora aclaró que esta información es falsa, pues afirma que las sandalias fueron un obsequio de hace más de un año, y son hechas por artesanos de León, Guanajuato.

En la página oficial de la marca francesa se puede encontrar el modelo que presuntamente portaba la senadora, sin embargo, no hay piezas de color café como las del video.

No es la primera vez que la vestimenta y accesorios de Sasil de León generan conversación. En 2024, durante el Congreso Nacional de Morena, la legisladora compartió una fotografía en la que portaba pulseras de lujo de la marca Van Cleef & Arpels, con un valor conjunto cercano a los 337 mil pesos.

Entre las piezas destacaron una Pulsera Vintage Alhambra, valuada en aproximadamente 103 mil pesos, y una Pulsera Perlée Pearls of Gold, con un costo cercano a los 117 mil pesos.

