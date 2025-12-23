¿Cómo se juega el Gordo de Navidad? Esto dice la Lotería Nacional.

El Gordo de Navidad es un sorteo organizado por la Lotería Nacional de México, que ofrece un Premio Mayor de 204 millones de pesos. Conoce cómo se juega este concurso tan esperado por los mexicanos.

Para poder ganar millones de pesos, se tiene que comprar un cachito de 120 pesos mexicanos. Las probabilidades aumentan mientras más billetes de lotería se adquieran.

¿Cuánto cuestan las series y cachitos del sorteo Gordo de Navidad?

Todos los premios grandes del sorteo Gordo de Navidad se reparten en cuatro series, por lo que es importante conocer cuáles son los precios de las series del concurso.

TE RECOMENDAMOS: Al Mediodía con Solórzano Investigación entre México y Estados Unidos definirá causa de desplome de avión de la Marina

Una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos

Dos series tienen un precio de 4 mil 800 pesos

Tres series cuestan 7 mil 200 pesos

Cuatro series cuestan 9 mil 600 pesos

Con una serie y los números premiados, una persona se puede llevar 51 millones de pesos siempre que se trate del primer lugar o como es conocido: El Premio Mayor. En caso del segundo lugar, una serie tiene un premio de 3 millones 200 mil pesos.

A continuación, se muestran los premios por serie y cuatro series según sea el caso:

Los premios grandes del sorteo Gordo de Navidad se reparten en cuatro series. ı Foto: tomada de: Lotería Nacional.

En total, el sorteo Gordo de Navidad ofrece 430 millones 259 mil 200 pesos, que son repartidos en 16,722 premios, entre ellos están los siguientes:

Premios Directos

Premios por Aproximación

Premios por Terminación

Reintegros

Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 526.

Los Premios por aproximación se entregan en total 198 y son los 99 números que pertenecen a la misma centena de los números ganadores de los tres premios principales.

Los Premios por Terminación que se entregan son 806 y son números cuyas últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que ganaron los dos premios principales del sorteo.

Por su parte, los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del Premio Mayor.

El Sorteo Gordo de Navidad 2025 se realizará el miércoles 24 de diciembre de 2025. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Cabe señalar que un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta solamente, a través de Medios Electrónicos como son:

App MiLotería

Apps validadas por la Lotería nacional como Tu Lotero

Página web de la Lotería Nacional

La forma más común de revisar si fuiste ganador es a través de la lista de premios o por el comprobador de boletos que puedes consultar aquí.

¿Cuándo es el sorteo Gordo de Navidad 2025?

El sorteo Gordo de Navidad 2025 está programado para este miércoles 24 de diciembre del 2025, a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El concurso se puede seguir, a través del canal de YouTube de los Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR