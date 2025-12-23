¿De cuánto es el premio a las 4 últimas cifras del Gordo de Navidad?

Este 24 de diciembre se llevará a cabo el Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional en México, y durante este se reparte un total de 430 millones 259 mil 200 pesos que son repartidos entre 16 mil 722 premios.

Para poder participar en este sorteo se debe comprar un cachto de Lotería, el cual tiene un costo de 120 pesos mexicanos, y se pueden adquirir desde una hasta cuatro series de cachitos.

Cada una de las series de la Lotería Nacional tiene un total de 20 cachitos, por lo que una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos, dos series cuestan 4 mil 800 pesos, tres series tienen un costo de 7 mil 200 pesos y cuatro series tienen un costo de 9 mil 600 pesos.

El sorteo Gordo de Navidad tiene cuatro tipos de premios disponiles, los premios directos, los premios por aproximaciones, los premios por terminación y los reintegros.

Memes del Gordo de Navidad ı Foto: Especial

¿De cuánto es el premio de las 4 últimas cifras del Gordo de Navidad?

Los premios por terminación del Sorteo Gordo de Navidad corresonde a las últimas 4, 3 o 2 cifras que sean iguales a los números ganadores de los dos premios del sorteo de la Lotería Nacional.

Este premio es entregado a 806 personas por terminación, los cuáles son repartidos en distinta cantidad y número dependiendo de la cantidad de números que coincidan.

Así es como se reparten los premios por terminación:

Para los números que cuentan con las últimas cuatro cifras iguales a las cuatro últimas cifras del premio mayor hay siete premios de 100 mil pesos

Para los números que cuentan con las últimas cuatro cifras iguales a las cuatro últimas cifras del segundo premio hay siete premios de 50 mil pesos cada uno

Para los números que cuentan con las últimas tres cifras iguales a las tres últimas cifras del premio mayor hay 72 premios de 8 mil pesos cada uno

Para los números que cuentan con las últimas dos cifras iguales a las dos últimas cifras del premio mayor hay 720 premios de 6 mil pesos cada uno

Lotería Nacional ı Foto: Especial

La tabla de premios por serie es publicada en la lista de premios, y los correspondientes a los premios por terminación pueden ser identificados con la terminación de la letra “t”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.