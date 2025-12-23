¿Hasta cuándo se puede comprar el Gordo de Navidad 2025?

El sorteo Gordo de Navidad está programado para este miércoles 24 de diciembre del 2025 , a las 20:00 horas. La venta de cachitos y series comenzó desde hace 2 semanas, pero ¿Hasta cuándo se puede comprar un billete del concurso?

El Premio Mayor que se ofrece este año es de 204 millones de pesos. En total, se reparten 430 millones 259 mil 200 pesos, diseminados en 16,722 premios.

¿Cuánto cuestan los cachitos y las series del sorteo Gordo de Navidad 2025?

Un billete de la Lotería Nacional, del sorteo Gordo de Navidad 2025, tiene un precio de 120 pesos. Para poder ganar al menos 51 millones de pesos del total, se debe comprar al menos una serie y pagar impuestos por el premio. Conoce cuál el precio de una a 4 series:

Una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos

Dos series tienen un precio de 4 mil 800 pesos

Tres series cuestan 7 mil 200 pesos

Cuatro series cuestan 9 mil 600 pesos

Cada serie está compuesta de al menos 20 cachitos, los cuales deben contener el número ganador del Premio Mayor. Los resultados del concurso se dan a conocer a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El Sorteo Gordo de Navidad 2025 se realizará el miércoles 24 de diciembre de 2025. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Hasta cuándo se puede comprar un billete o una serie del Gordo de Navidad 2025?

Pese a que la venta de cachitos comenzó semanas atrás, todavía se pueden comprar billetes para participar en el sorteo Gordo de Navidad en agencias oficiales y aplicaciones. Al corte de este material, la cantidad de cachitos disponibles en medios digitales es de 100 billetes.

Sin embargo, se debe tener en cuenta los cierres anticipados, que van del 24, 25 y 31 de diciembre del 2025 al 1 de enero del 2026, así como la disponibilidad de boletos, pues ya están por terminarse las oportunidades de volverse millonario.

Una imagen publicada en el sitio oficial de la Lotería Nacional indica que los cierres anticipados se darán en los siguientes horarios:

Tris Mediodía 13:00 horas

Sorteos de las Tres: 14:00 horas

Tris Extra: 15:00 horas

Tris de las Siete: 16:00 horas

Sorteos Nocturnos: 17:00 horas

Lotería Nacional anuncia cierres anticipados para los sorteos. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

De esta forma, los interesados pueden comprar el boleto de la suerte hasta las 17:00 horas del miércoles 24 de diciembre, siempre y cuando, haya existencias.

