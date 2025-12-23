Rosa Icela Rodríguez: Tras 18 años de conflicto laboral se logró justicia social para los mineros de Cananea

Al centro de la imagen la Secretaria de Gobernación.

Después de 18 años de conflicto laboral, el gobierno federal anunció la resolución de la huelga de trabajadores mineros de Cananea, Sonora, mediante un acuerdo tripartito que incluye un fondo de 2 mil 222.6 millones de pesos para ejecutar un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social que beneficiará a los trabajadores y las comunidades afectadas por el derrame del río Sonora.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la presentación del plan en Hermosillo, acompañada del gobernador Alfonso Durazo y diversos funcionarios federales, donde detalló que el acuerdo contempla la aportación del 70.14 por ciento por parte de Grupo México, el 21.7 por ciento del Gobierno federal y el 8 por ciento del estado de Sonora.

“Estamos hoy en un acto histórico, porque hoy terminan 18 años, largos años de lucha”, afirmó Rodríguez durante su intervención, en la que subrayó que la resolución fue posible “gracias a la buena voluntad y al impulso de la Presidenta de México”.

El plan contempla que “los trabajadores mineros o sus viudas reciban directamente el recurso, sin intervención de nadie”, además de acciones ambientales y de salud pública que incluyen la construcción de 16 plantas potabilizadoras, un Hospital Regional de 60 camas en Ures y mejoras en la infraestructura del IMSS-Bienestar.

Según Rosa Icela Rodríguez, Grupo México aportará mil 500 millones de pesos, más 59 millones depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre 2018 y 2019, mientras que el Gobierno federal contribuirá con 483.6 millones y el estado de Sonora con 180 millones de pesos.

El Plan de Justicia para Cananea nació en julio de 2021 por iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció “la deuda histórica con este pueblo”.

En noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó retomar las negociaciones para resolver el conflicto.

“Nuestra Presidenta siempre se mantuvo firme para que no se abandonara a su suerte a los trabajadores, porque es sensible a la necesidad de los mineros y a sus familias; y es una férrea defensora de los derechos ambientales”, destacó Rosa Icela Rodríguez.

Las acciones ambientales estarán coordinadas por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el IMSS-Bienestar, e incluyen el establecimiento de estaciones de monitoreo de calidad del agua en el río Sonora, un laboratorio regional especializado y un centro para la salud renal.

La secretaria reconoció que “hubo resistencias, pero también apertura y cooperación de todas las partes” para llegar al acuerdo, que pone fin a uno de los conflictos laborales más prolongados en la historia reciente de México.

