‘El Menchito’ apela cadena perpetua en EU; pide anular su juicio ante presuntas irregularidades

Rubén Oseguera González, “El Menchito”, busca revertir la sentencia de cadena perpetua dictada en una corte federal de Estados Unidos.

Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presentó una apelación ante la Corte Federal del Distrito de Columbia para revertir la sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión que le fue impuesta en marzo de 2025 por delitos relacionados con narcotráfico y uso ilegal de armas.

El recurso solicita la anulación del fallo o, en su defecto, la celebración de un nuevo juicio o una nueva sentencia, bajo el argumento de que el proceso estuvo marcado por irregularidades, testimonios dudosos y un ambiente de prejuicio derivado de la cobertura mediática sobre su parentesco con uno de los líderes criminales más buscados de México.

En el escrito, difundido por medios nacionales, la defensa sostiene que la notoriedad del caso erosionó la presunción de inocencia del acusado y que el juicio se desarrolló bajo una narrativa sensacionalista que influyó en el jurado y en las decisiones del tribunal.

“Por virtud de su famosa familia, asegurar un juicio verdaderamente justo siempre fue difícil”, se lee en el documento de apelación, recogido por la prensa nacional.

Uno de los principales ejes del recurso es el cuestionamiento a la credibilidad de testigos colaboradores, entre ellos exintegrantes de organizaciones criminales y exfuncionarios policiales.

La defensa asegura que muchos de los testimonios presentados no cuentan con pruebas verificables y no debieron ser admitidos.

La apelación también impugna el testimonio del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Kevin Novick, quien interpretó mensajes interceptados y los atribuyó directamente a Oseguera González.

Según la defensa, la corte permitió una interpretación amplia y subjetiva de dichas comunicaciones, lo que habría influido indebidamente en el veredicto.

Otro argumento expuesto es que la imposibilidad de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes derivó en un enfoque particularmente severo contra su hijo. “El gobierno tomó lo que pudo conseguir: a su hijo”, señala el recurso legal.

Oseguera González fue juzgado en septiembre de 2024 y declarado culpable de conspiración para traficar cocaína y metanfetaminas, así como del uso ilegal de armas de fuego.

Tras la sentencia, fue recluido primero en USP Florence High y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad ADX Florence, bajo un régimen de aislamiento extremo que la defensa considera un castigo adicional no contemplado por la corte.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am