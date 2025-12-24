Feliz Navidad a todo el pueblo de México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de felicitación a “todo el pueblo de México” con motivo de las fiestas decembrinas, es decir, la Nochebuena de este 24 de diciembre y la Navidad del día 25.
A través de un breve mensaje en redes sociales, Sheinbaum Pardo informó la suspensión de la Conferencia del Pueblo en la que participa cada mañana de lunes a viernes desde Palacio Nacional, lo cual fue efectivo desde este miércoles 24 de diciembre hasta el viernes 26 del mismo mes.
Acompañado a su anunció, la mandataria federal escribió un breve mensaje con motivo de las fiestas decembrinas: “¡Feliz Navidad a todo el pueblo de México!”, se lee en la publicación en X de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con lo anunciado, la conferencia matutina de Palacio Nacional se reanudará el lunes 29 de diciembre. El Gobierno federal no ha anunciado si se llevará a cabo una suspensión igual para la celebración de Año Nuevo, el 31 de diciembre y el 1 de enero.
Sin embargo, se espera que al menos el 1 de enero se suspenda esta actividad, toda vez que es un feriado oficial conforme la Ley Federal del Trabajo (LFT).
