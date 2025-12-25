Dan prisión preventiva a ‘El Betillo’, sobrino de exlíder del Cártel del Golfo

Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a Mario Alberto “N”, alias “El Betillo”, identificado como sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, tras celebrarse la audiencia inicial en su contra.

El imputado fue detenido el 22 de diciembre en Monterrey, Nuevo León, durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales, quienes les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de una sustancia con características de la droga conocida como cristal y una báscula digital.

En la misma acción fueron asegurados Raúl “N”, señalado como su compadre, y Kevin Alberto Castro, quienes también quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General de la República (FGR) les atribuye la probable comisión de delitos por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud, en la modalidad de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

“En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que un juez calificara de legal la detención de Mario “N”, Raúl “N” y Kevin “N”, y posteriormente la defensa de estas personas solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica”, detalló la dependencia.

Durante la audiencia, el juez calificó como legal la detención y concedió la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa, por lo que será en una próxima sesión cuando se determine si los imputados son vinculados a proceso.

Mientras se resuelve su situación jurídica, permanecerán en prisión preventiva, medida cautelar aplicable a delitos considerados de altoimpacto.

“El Betito” generaba violencia en Tamaulipas

Las autoridades mexicanas señalaron que Cárdenas Medina es identificado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas, donde disputa el control de plazas para el trasiego de drogas a Estados Unidos.

“El Betito” es hijo de Mario Cárdenas Guillén, alias “El M1”, quien encabezó la facción de Los Metros dentro del Cártel del Golfo, y forma parte de una de las familias históricamente vinculadas a esta organización criminal con presencia en el noreste del país.

Su nombre ha aparecido en diversas investigaciones por delincuencia organizada, narcotráfico y portación de armas, aunque en ocasiones anteriores logró recuperar su libertad por decisiones judiciales.

