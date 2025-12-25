Reaparece Raúl Rocha con mensaje navideño, en medio de orden de aprehensión

El empresario Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, reapareció en redes sociales con una felicitación con motivo de la Navidad, en medio del proceso abierto en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de sus historias en Instagram, Rocha Cantú replicó un mensaje que se difundió mediante la cuenta oficial de Miss Universo en redes sociales, en el cual se expresa una felicitación por la Navidad, que se conmemora este 25 de diciembre.

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, en Guatemala, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

“La Navidad es una armonía suave de memoria, presencia y esperanza. Nos invita a valorar los momentos simples, a caminar por senderos de paz y a compartir lo mejor de quienes somos. Que las bendiciones desborden cada corazón y que el amor de Dios continúe creciendo dentro de nosotros“, se lee en el mensaje.

Lo anterior representa una nueva aparición pública de Raúl Rocha, quien cuenta con una orden de aprehensión por parte de la FGR, que investiga su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, huachicol, tráfico de armas y nexos con grupos criminales.

Mensaje navideño de Miss Universo, replicado por Raúl Rocha. ı Foto: Captura de pantalla (vía Redes sociales)

Recientemente, un tribunal federal revocó un amparo y suspensión provisional que protegían a Raúl Rocha de ser detenido.

Con esta decisión, el empresario quedó sin protección legal, lo que abre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) haga efectiva una orden de aprehensión en su contra o lo cite de manera obligatoria para rendir declaración.

Imagen de Raúl Rocha Cantú. ı Foto: Especial

En los mismos días en los que se revocó el amparo, Rocha Cantú fue captado en un lujoso hotel en París, Francia.

En medios digitales se difundió una fotografía del empresario en el Bar Vendôme del Hotel Ritz París, uno de los espacios más exclusivos del hotel.

¿De qué se le acusa a Raúl Rocha?

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, es acusado de dirigir una red de contrabando de hidrocarburos desde Guatemala, así como de encabezar operaciones financieras ilícitas, a través de inmuebles en Querétaro y Ciudad de México.

Por lo anterior, en noviembre de este año, la FGR libró una orden inicial, pero Rocha había solicitado criterio de oportunidad desde octubre. El 12 de diciembre fue revocada esta figura, y tres días después un juez en Querétaro emitió una nueva orden de captura.

Finalmente, el 22 de diciembre, el tribunal federal revocó el amparo y la suspensión provisional que protegía al empresario.

Con información de Ángel Molina.

