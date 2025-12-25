Vacaciones aumentan inseguridad para adolescentes en entornos digitales; 25 por ciento ha enfrentado ciberacoso

Ante la premisa de que los periodos vacacionales aumentan inseguridad para menores en entornos digitales y donde 25 por ciento de adolescentes han enfrentado ciberacoso, la diputada federal Mónica Sandoval, hizo un llamado urgente para atender este problema.

Dijo que las personas menores de edad deben gozar de un ambiente seguro para navegar en el ecosistema virtual, sin exponerse a publicidad digital que fomente el consumo de sustancias y productos perjudiciales para la salud o que perpetúen estereotipos discriminatorios.

Lo anterior como parte de la propuesta de adición a diferentes Artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de establecer el andamiaje jurídico que obligue al Estado a garantizar un ambiente seguro, y a su vez, comprometa a los padres de familia a supervisar minuciosamente la actividad virtual de sus hijos.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lanza campaña contra el fraude y ciberacoso; aquí te decimos que hacer en si eres víctima de estos delitos ı Foto: larazondemexico

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2024), 95 de cada cien adolescentes entre 12 y 17 años usaba redes sociales regularmente, mientras que 60 por ciento o más, supera las tres horas de navegación diaria.

Otras cifras indican que 79 por ciento de menores mexicanos de 6 a 11 años, promediaron 2.6 horas diarias de navegación o de utilizar algún dispositivo.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que más de 60 por ciento de los usuarios jóvenes de internet no cuentan con ningún filtro parental ante los peligros que supone una libre navegación, en México, 25 por ciento de los adolescentes entre 12 y 17 años han experimentado algún tipo de ciberacoso.

En tanto, entre 2017 y 2022 creció en 30 por ciento el número de menores usuarios de redes sociales, lo que indica una clara tendencia al alza.

La propuesta de la Diputada Mónica Sandoval establece que las plataformas digitales que ofrezcan servicios para menores, deberán contar con un sello de certificación digital vigente y seguro, que será emitido y supervisado por la autoridad competente.

Las redes sociales, los videojuegos en línea y los servicios de streaming, por su parte, deberán establecer mecanismos obligatorios para la verificación de la edad de sus usuarios y operarán, bajo la consigna de las autoridades. Estas plataformas deberán informar mensualmente a la autoridad reguladora sobre sus actividades, suscriptores, las medidas y controles establecidos y su cumplimiento.

Entre otras disposiciones establecidas en la propuesta, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes llevará a cabo campañas de concientización pública y de información bimestrales, enfocadas en los riesgos digitales y los derechos de los menores en el entorno de

