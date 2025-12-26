Accidentes tanto dentro como fuera del hogar son 99 por ciento prevenibles: STCONAPRA

La Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), invitó a la población a evitar accidentes dentro del hogar, ya que en esta época decembrina suelen incrementarse debido a ciertos factores.

De acuerdo con la encargada de la dirección general del STCONAPRA, Estrella Albarrán Suárez, los accidentes tanto dentro como fuera del hogar son 99 por ciento prevenibles.

“Los incidentes se dan principalmente en esta época de vacaciones justo cuando hay mayor número de personas en un mismo punto, en una celebración en algún domicilio, cuando hay más niños y niñas en casa y están todo el día. Por ello, mientras más cuidado tengamos con acciones o circunstancias que afectan de manera abrupta y rápida nuestra seguridad, podrán evitarse”, señaló.

La encargada del STCONAPRA comentó que los accidentes más comunes en esta temporada invernal son las quemaduras tanto en niños como en adultos, provocadas principalmente por pirotecnia, pero también por velas, veladoras, fogatas y por escaldadura, especialmente en áreas donde se preparan alimentos.

En el caso de la pirotecnia, advirtió que las lesiones por esta causa pueden llegar a ocasionar amputaciones o pérdida de extremidades.

Después de las quemaduras, los incendios domésticos derivados normalmente por situaciones de sobrecarga eléctrica ocupan el segundo sitio de accidentes en el hogar en esta época, seguido de las caídas y las intoxicaciones, estas últimas causadas sobre todo por inhalación de humo de calentadores o de monóxido de carbono por anafres.

También se encuentran las lesiones accidentales con objetos punzocortantes y las mordeduras o picaduras de animales.

Por ello, la Secretaría de Salud compartió las siguientes recomendaciones para prevenir accidentes en el hogar en esta temporada:

Verifica que la instalación eléctrica de la casa esté en buenas condiciones.

Si pone arbolito de Navidad coloque uno que no sea inflamable, ubícalo lejos de cortinas y sillones y apaga sus luces cuando vaya a dormir o salga de casa.

Verifique que las luces navideñas no estén rotas ni tengan cables expuestos; no olvide desconectar antes de ir a la cama o al salir.

No ponga velas encendidas en nacimientos ni como adorno navideño.

No sobrecargue las tomas de corriente eléctrica para evitar un corto circuito; revise que los contactos no estén dañados.

Evite decorar con objetos puntiagudos que puedan ser peligrosos no sólo para niñas y niños sino para toda la familia.

Si enciende calentadores en esta época de frío, colocarlos lejos de cortinas, ropa, papelería, plásticos o muebles; no coloque calefacción sobre mobiliario.

Si cocina para estas fiestas, mantenga a niñas y niños alejados de la estufa, ya que podrían quemarse.

