Reconocimiento internacional a política de seguridad demuestra que el camino es correcto: Padierna Luna

La Vicecoordinadora de Organización Legislativa del Grupo Parlamentario de Morena, Dolores Padierna Luna destacó el reconocimiento internacional que ha recibido la política de seguridad del Gobierno de México, luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara públicamente que nuestro país está haciendo hoy más que nunca en su historia para combatir al crimen organizado transnacional.

Padierna subrayó que este pronunciamiento no se trata de un elogio diplomático ordinario, sino de una validación externa, inédita y significativa de la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la cooperación, la responsabilidad compartida y el respeto a la soberanía nacional.

“El reconocimiento de Estados Unidos confirma que México avanza con una política de seguridad seria, visible y efectiva, que ha dado resultados concretos, particularmente en el combate al fentanilo y al narcotráfico”, afirmó la legisladora.

🇲🇽 México avanza con una política de seguridad firme, soberana y reconocida a nivel internacional, basada en coordinación, inteligencia y justicia social.



🤝🌎 El reconocimiento internacional confirma que México hace hoy más que nunca para combatir al crimen organizado… pic.twitter.com/RSKmb4vezo — Dolores Padierna (@Dolores_PL) December 26, 2025

El secretario Rubio destacó la cooperación activa entre ambos países y señaló que existen prioridades binacionales claras en materia de seguridad, migración y comercio, lo que cobra especial relevancia en un contexto de constante presión política desde Washington.

A consideración de la diputada, este reconocimiento fortalece la posición negociadora de México y transforma el discurso unilateral de reclamo en uno de colaboración basada en resultados verificables.

Asimismo, la diputada federal señaló que el hecho de que se reconozcan los retos pendientes no debilita el respaldo internacional, sino que lo hace más creíble y apunta a la necesidad de profundizar las reformas institucionales, consolidando una cooperación binacional sólida, responsable y de largo plazo.

“México avanza con una política de seguridad firme, soberana y reconocida a nivel internacional, que demuestra que el camino de la coordinación, la inteligencia y la justicia social es el correcto”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL