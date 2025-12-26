Roja Nochebuena: suman 42 crímenes en 10 estados

México contabilizó 42 homicidios dolosos durante la Nochebuena, el pasado 24 de diciembre, de acuerdo con el reporte diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La mayor incidencia de violencia se concentró en Chihuahua, donde se reportaron seis asesinatos, seguido de Jalisco, con cinco, y Sinaloa, con cuatro. En esta última entidad, la violencia se mantiene vinculada a la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayitos.

Entre los hechos violentos destaca el asesinato de una mujer en su domicilio y dos motociclistas acribillados en la vía pública, en Culiacán, Sinaloa.

El Estado de México y Morelos registraron cuatro homicidios cada uno, en medio de una escalada asociada a la confrontación entre grupos criminales por el control territorial, entre ellos, La Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y bandas locales.

Con dos casos aparecen Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, mientras que la Ciudad de México, Colima, Oaxaca y Sonora reportaron un homicidio cada uno.

En contraste, el SESNSP informó que el resto de las entidades del país no registraron asesinatos durante la jornada prenavideña. Con estos datos, diciembre acumula hasta el 24 de diciembre un total de mil 167 homicidios dolosos a nivel nacional, lo que representa un promedio de 24 asesinatos diarios, según cifras preliminares. En comparación, noviembre cerró con mil 503 casos, con una media diaria de 30 homicidios.

En cuanto a tasas por cada 100 mil habitantes, Colima encabeza la lista nacional de homicidio doloso en 2025, con 74.04, seguido de Morelos con 49.90, Sinaloa con 48.35 y Chihuahua con 41.08, de acuerdo con cifras oficiales.