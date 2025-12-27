Clima en México: ¿En qué estados lloverá y hará frío HOY 27 de diciembre?

Llegó la temporada de bajas temperaturas y, ahora, atraviesa el país el frente frío número 24, por lo que se prevén condiciones climáticas adversas, así como lluvias en algunas regiones del país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó las condiciones climáticas en el país para este sábado 27 de diciembre, y advirtió que, a causa del frente frío, continuarán las lluvias en algunos estados.

Bajas temperaturas. ı Foto: Cuartoscuro

En otras entidades se esperan fríos y temperaturas mínimas de hasta menos cinco grados, mientras que, en algunas, también hará calor. Te invitamos a conocer el pronóstico del clima para hoy, 27 de diciembre.

¿En qué estados lloverá HOY 27 de diciembre?

De acuerdo con el informe diario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sábado 27 de diciembre se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Por otro lado, se prevén intervalos de chubascos en:

Baja California

Baja California Sur

Jalisco

Colima

Michoacán

Se esperan lluvias aisladas en:

Sonora

Sinaloa

Durango

Chihuahua

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Morelos

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Estado de México

Ciudad de México

Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)

Yucatán

¿En qué estados hará frío HOY 27 de diciembre?

A causa del frente frío, la Conagua prevé bajas temperaturas en varios estados. Particularmente, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en:

Zonas serranas de Baja California

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

Zonas serranas de Sonora

Zacatecas

Nuevo León

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en:

Zonas serranas de Coahuila

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

¿En qué estados hará calor HOY 27 de enero?

En contraste, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 °C en estos estados:

Sonora (sur)

Sinaloa

Nayarit

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco (costa)

Colima

Michoacán

Oaxaca (istmo)

Chiapas (istmo)

Morelos

Puebla (suroeste)

Guerrero

