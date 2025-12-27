Frente frío 24

Clima en México: ¿En qué estados lloverá y hará frío HOY 27 de diciembre?

Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que habrá temperaturas de hasta menos diez grados en algunos estados, mientras que se esperan lluvias en otros

Bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro
Arturo Meléndez

Llegó la temporada de bajas temperaturas y, ahora, atraviesa el país el frente frío número 24, por lo que se prevén condiciones climáticas adversas, así como lluvias en algunas regiones del país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó las condiciones climáticas en el país para este sábado 27 de diciembre, y advirtió que, a causa del frente frío, continuarán las lluvias en algunos estados.

Bajas temperaturas. ı Foto: Cuartoscuro

En otras entidades se esperan fríos y temperaturas mínimas de hasta menos cinco grados, mientras que, en algunas, también hará calor. Te invitamos a conocer el pronóstico del clima para hoy, 27 de diciembre.

¿En qué estados lloverá HOY 27 de diciembre?

De acuerdo con el informe diario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sábado 27 de diciembre se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes:

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Por otro lado, se prevén intervalos de chubascos en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán

Se esperan lluvias aisladas en:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Durango
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Hidalgo
  • Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)
  • Yucatán

¿En qué estados hará frío HOY 27 de diciembre?

A causa del frente frío, la Conagua prevé bajas temperaturas en varios estados. Particularmente, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en:

  • Zonas serranas de Baja California
  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

  • Zonas serranas de Sonora
  • Zacatecas
  • Nuevo León
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla

Y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en:

  • Zonas serranas de Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Oaxaca

¿En qué estados hará calor HOY 27 de enero?

En contraste, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 °C en estos estados:

  • Sonora (sur)
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (oeste)
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Jalisco (costa)
  • Colima
  • Michoacán
  • Oaxaca (istmo)
  • Chiapas (istmo)
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Guerrero

