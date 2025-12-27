Clima en México: ¿En qué estados lloverá y hará frío HOY 27 de diciembre?

Llegó la temporada de bajas temperaturas y, ahora, atraviesa el país el frente frío número 24, por lo que se prevén condiciones climáticas adversas, así como lluvias en algunas regiones del país.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó las condiciones climáticas en el país para este sábado 27 de diciembre, y advirtió que, a causa del frente frío, continuarán las lluvias en algunos estados.
En otras entidades se esperan fríos y temperaturas mínimas de hasta menos cinco grados, mientras que, en algunas, también hará calor. Te invitamos a conocer el pronóstico del clima para hoy, 27 de diciembre.
Temblor en México HOY 27 de diciembre: Noticias AL MOMENTO de sismos
¿En qué estados lloverá HOY 27 de diciembre?
De acuerdo con el informe diario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sábado 27 de diciembre se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes:
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Por otro lado, se prevén intervalos de chubascos en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Se esperan lluvias aisladas en:
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Chihuahua
- Nayarit
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Morelos
- Tlaxcala
- Hidalgo
- Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Estado de México
- Ciudad de México
- Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)
- Yucatán
¿En qué estados hará frío HOY 27 de diciembre?
A causa del frente frío, la Conagua prevé bajas temperaturas en varios estados. Particularmente, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en:
- Zonas serranas de Baja California
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas:
- Zonas serranas de Sonora
- Zacatecas
- Nuevo León
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en:
- Zonas serranas de Coahuila
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
¿En qué estados hará calor HOY 27 de enero?
En contraste, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 °C en estos estados:
- Sonora (sur)
- Sinaloa
- Nayarit
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco (costa)
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca (istmo)
- Chiapas (istmo)
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Guerrero
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am