Reportan estable a madre de menor fallecido en desplome de aeronave de la Marina en Texas

Se encuentra estable la madre de Federico, el niño que falleció junto a otras cinco personas en el desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina ocurrido el pasado 22 de diciembre en la había de Galveston, Texas.

A cinco días del accidente aéreo, la Fundación Michou y Mau, informó que Julia Aracelis Cruz Vera fue extubada, es decir, se le retiró la ventilación mecánica que la asistía en la respiración.

Julia sobrevivió al siniestro junto a la enfermera enfermera Miriam de Jesús Rosas Mancilla, quien también “presenta una evolución favorable”, según la organización que participaba en el traslado del pequeño Federico para que recibiera atención especializada por quemaduras en el Hospital Shriners de Galveston.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2950 del 27 de diciembre del 2025

Madre del menor fallecido en accidente aéreo se encuentra "estable", según la Fundación Michou y Mau. ı Foto: Facebook, @MichouYMau

El avión Beechcraft King Air 350i, con matrícula ANX-1209, se estrelló con ocho personas a bordo alrededor de las 15:00 horas del 22 de diciembre en aguas cercanas al condado de Galveston mientras apoyaba en la misión humanitaria.

En la aeronave viajaban cuatro elementos de la Marina y cuatro civiles. Entre las víctimas se encuentra el médico Juan Alfonso Adame González, de 33 años, originario del estado de Jalisco, al que su familia despidió y recordó en Facebook como “un ser humano maravilloso, (...) siempre al servicio de los demás”.

También perdieron la vida los marinos Víctor Rafael Pérez Hernández y Juan Iván Zaragoza Flores, así como la marina Guadalupe Flores Barranco.

El cuerpo del cuarto tripulante, el teniente de fragata Luis Enrique Castillo Terrones, fue localizado y recuperado el 23 de diciembre con apoyo de autoridades de Texas. Era originario de la localidad de El Pantano, municipio de Tierra Blanca, en Veracruz. Según Associated Press, tenía 29 años y estaba a punto de convertirse en padre de familia.

El teniente de fragata Luis Enrique Castillo Terrones, fallecido en accidente aéreo en Galveston, Texas. ı Foto: AP

Visita a madre de menor fallecido el ciudadano que la rescató tras siniestro

Este 27 de diciembre, la Fundación Michou y Mau también informó a través de Facebook que Sky Decker, el ciudadano que rescató a Julia Aracelis Cruz Vera tras el accidente, acudió a visitarla al hospital Jennie Sealy, en Galveston.

Decker, uno de los primeros respondientes en el lugar, relató a medios locales que se encontraba en las inmediaciones y que se lanzó al agua para intentar ayudar a la mujer, quien estaba atrapada entre los escombros del avión, que, a su vez, estaba “sumergido casi por completo”.

“Me tomó un par de minutos sacarla, parecía estar gravemente herida. Una vez que la saqué, tomó un par de minutos más para sacar a otro hombre que estaba frente a ella en el avión, pero no respondía. Pudimos trasladar a la mujer a la ambulancia y, por lo que entiendo, está viva, consciente y hablando” narró.

Al fondo, el ciudadano Sky Decker, quien rescató con vida a Julia Aracelis. ı Foto: Especial

Edward de la Cruz, padre del menor fallecido, llegó a Houston el pasado 25 de diciembre para reunirse con su esposa, Julia Aracelis, en el hospital de Galveston, mientras realizan los trámites para la repatriación de los restos.

La familia es oriunda del estado de Campeche. Según N+, el 19 de diciembre el pequeño Federico sufrió quemaduras graves por agua hirviendo y había sido estabilizado en el Hospital Agustín O’Horán, en Mérida, Yucatán, desde donde fue trasladado a Estados Unidos para recibir atención especializada.

Para viajar a Estados Unidos, Edward recibió una visa humanitaria y en la víspera de Navidad arribó a Houston acompañado de personal de la Fundación Michou y Mau. Desde el hospital Jennie Sealy, el padre de familia dijo a Telemundo que su esposa estaba consciente, que había sido sometida a una cirugía y que se encontraba a la espera de otra intervención programada para este fin de semana.

Repatriación de restos, prevista para la próxima semana

Mientras tanto, la familia del médico Juan Alfonso Adame González informó este sábado que continúan los trámites para la repatriación de sus restos, así como los de las otras las otras cinco personas fallecidas, lo que podría suceder en próximos días.

“De manera tentativa, el traslado a México se prevé para la próxima semana, alrededor del día miércoles . En cuanto tengamos la confirmación oficial lo haremos saber por este medio", señalaron.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr