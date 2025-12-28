Muere Marco Antonio Bernal, exsenador y reconocida figura del PRI, a los 72 años

Marco Antonio Bernal, quien fue senador, diputado y secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, falleció a los 72 años de edad, como informaron este domingo figuras del tricolor.

El también priista Manlio Fabio Beltrones informó, a través de una publicación en su perfil de la red social X, sobre el deceso de Bernal Gutiérrez, a quien se refirió como un “querido amigo” y una persona con “sabiduría y talento político”.

Expresó sus condolencias a la familia y personas cercanas al exsenador.

“Una muy triste noticia. Descanse en paz mi querido amigo Marco Antonio Bernal Gutiérrez. Su sabiduría y talento político fueron escenciales para gobernar con orden y resolver conflictos en la negociación que reconoce las diferencias”, escribió Beltrones Rivera.

“Lo vamos a extrañar. Mi más sentido pésame a su familia y los muchos amigos que supo hacer con su impecable bonhomia”, abundó.

¿Quién fue Marco Antonio Bernal Gutiérrez, reconocido priista?

Marco Antonio Bernal Gutiérrez fue un político mexicano, que durante toda su trayectoria militó en el PRI.

Nació el 30 de noviembre de 1953 en Matamoros, Tamaulipas. Se licenció en Psicología por la Universidad Veracruzana e hizo una maestría en Ciencias Políticas por El Colegio de México.

Fue senador por lista nacional en la LVII Legislatura (1997-2000) y diputado federal plurinominal en la LX (2006-2009) y LXII (2012-2015).

Es reconocido por haber impulsado la reforma energética durante el gobierno del también priista Enrique Peña Nieto y por haber presidido la comisión especial por el derrame tóxico en el Río Sonora.

Ocupó cargos partidistas como secretario general de la CNOP (2006-2010) y presidente de la Fundación Colosio (2010-2012).

Uno de sus cargos más relevantes fue el de comisionado para la Paz en Chiapas, entre 1995 y 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, donde lideró las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante el levantamiento en Oaxaca, hasta su relevo por Pedro Joaquín Coldwell en 1997.

