México recupera más de 2 mil piezas arqueológicas y documentos históricos durante 2025

Durante 2025, el Gobierno de México logró la restitución de 2 mil 158 objetos culturales de valor arqueológico y documental que se encontraban fuera del país, como resultado de acciones diplomáticas, jurídicas y de cooperación internacional, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia detalló que la recuperación de las piezas fue posible gracias al trabajo coordinado de la SRE, a través de su Consultoría Jurídica y de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otras instancias culturales.

Entre los objetos restituidos se encuentran piezas arqueológicas pertenecientes a diversas culturas que habitaron el territorio nacional, así como documentos históricos de alto valor patrimonial, que fueron devueltos al país de manera voluntaria o mediante gestiones legales realizadas ante autoridades e instituciones extranjeras.

La SRE señaló que estas acciones forman parte de una política permanente del Estado mexicano para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, proteger el patrimonio nacional y fortalecer la identidad histórica del país. Previo a su restitución, las piezas fueron analizadas y dictaminadas por especialistas del INAH, quienes confirmaron su autenticidad e importancia cultural.

Una vez recuperados, los objetos son resguardados por las autoridades competentes para su conservación, estudio y eventual exhibición, con el objetivo de que formen parte del acervo cultural accesible para la sociedad mexicana.

El Gobierno de México reiteró su compromiso de continuar con los esfuerzos de recuperación del patrimonio cultural que se encuentra en el extranjero, así como de fortalecer la cooperación internacional para evitar la extracción, comercialización y posesión ilegal de bienes arqueológicos y documentales.

COMUNICADO. “Durante 2025 se logró restituir a México 2,158 objetos culturales de valor arqueológico y documental”.https://t.co/FtQ2CwBfIx pic.twitter.com/bCv7wc8VDn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 29, 2025

