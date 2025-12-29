‘Se atiende a todos’: Claudia Sheinbaum visita a lesionados por accidente del Tren Interoceánico.

En Oaxaca, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido por la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, el Hospital General IMSS Bienestar Salina Cruz y el Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz del IMSS, para verificar que todas y todos los lesionados por el incidente registrado ayer domingo 28 de diciembre en la línea Z del Tren Interoceánico reciben atención médica.

“Es un apoyo inmediato (el que se está entregando a los lesionados), además, repito, de los gastos de traslado y todo el apoyo que requieran los familiares. Y se va a apoyar con todo lo que se requiera, de acuerdo a lo que le determine la Fiscalía y por parte de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se va a dar todo el apoyo a todas las familias”, informó en entrevista con medios a su llegada al Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que se otorga un primer apoyo de 30 mil pesos a las familias para cubrir gastos inmediatos de traslado. En tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), servidoras y servidores de la Nación, así como servidores públicos del Gobierno de México y estatal dan seguimiento a las y los lesionados.

La primera mandataria estuvo acompañada del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla; el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Gobernación, al momento, 34 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica especializada. En tanto que ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida.

Para brindar mayor información y orientación a los familiares de las personas afectadas, la Secretaría de Gobernación pone a disposición el siguiente número para atención a víctimas: 55 22 30 21 06.

