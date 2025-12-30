¿Cuál es el precio de la Visa para 2026? Esto es lo que costará

¿Cuál es el precio de la Visa para 2026?

Para poder viajar al país vecino norte se requiere tener un permiso, ya que este filtro es uno de los más importantes antes de planear unas vacaciones, y este 2026 el costo para poder adquirir una Visa para entrar a Estados Unidos será distinto.

Las Visas para poder ingresar a Estados Unidos son otorgadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y para poder adquirirla las personas solicitantes deben presentar una serie de documentos y hacer un pago.

De acuerdo cn la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Visa de no inmigrante incluyen distintos tipos o categorías, como la Visa de visitante, que es utilizada para negocios, turismo o tratamiento de animales.

Asimismo, existen las visas de tránsito por Estados Unidos, miembros de tripulación para aerolínea y barco, estudiante, académico, medios, periodistas, visitante de intercambio, y profesionales.

Visa Estados Unidos ı Foto: Especial

¿Cuál es el precio de la Visa para 2026?

El costo de la Visa de no inmigrante para 2026 de las categorías B, C1, D, F, I, J, METRO, Tennessee/Torneo, T y U es de 185 dólares, que son aproximadamente 3 mil 328.28 pesos tomando en cuenta como tipo de cambio un costo de 17.99 pesos por cada dólar.

Las visas de categoría H, L, Oh, PAG, Q y R tendrán un costo de 205 dólares, que son aproximadamente unos 3 mil 688.09 pesos tomando en cuenta como tipo de cambio un costo de 17.99 pesos por cada dólar.

Precio de la Visa para 2026 ı Foto: Captura de pantalla

La Visa de categoría E tendrá un costo de 315 dólares, que son aproximadamente 5 mil 667.07 pesos, mientras que la de categoría K tendrá un costo de 265 dólares, que son aproximadamente 4 mil 767.54 pesos.

Sin embargo, para 2026 las personas que soliciten una Visa estadoundense deberán cubrir un cargo adicional para envío del documento, y la tarifa Visa Integrity Fee, que tiene un costo de 245 dólares, que son aproximadamente 4 mil 407.19 pesos.

Precio de la Visa para 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Este costo adicional debe ser cubierto una vez que la Visa quede aprobada, y esta fue adicionada con la finalidad de fortalecer todos los procesos de verificación migratoria en el pase a Estados Unidos.

Esta medida comenzó a ser aplicada desde octubre del 2025, y hasta el momento no se han anunciado cambios o incrementos en el costo de las Visas para ingresar a Estados Unidos.

¿Cuál es el precio de la Visa para 2026? ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.