Detienen a 15 personas y aseguran drogas, armas y cámaras ilegales en Sonora

Imagen temática de las acciones de la Marina en Cajeme, Guaymas y Empalme.

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades estatales y municipales, detuvieron a 15 presuntos infractores de la ley y aseguraron armas, drogas y diverso material ilícito durante operativos realizados del 26 al 28 de diciembre en municipios del sur de Sonora.

De acuerdo con información oficial de la Armada de México, las acciones se llevaron a cabo en Cajeme, Guaymas y Empalme, como parte de recorridos de vigilancia y patrullajes de disuasión para reforzar la seguridad en la entidad, en conjunto con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y corporaciones municipales.

Como resultado de estos operativos, se aseguraron tres armas cortas, 24 cartuchos útiles de distintos calibres, dos cargadores, 495 envoltorios con una sustancia con características similares a la metanfetamina y 306 dosis de una hierba verde y seca presuntamente marihuana. Además, fueron confiscados un vehículo, una motocicleta, seis teléfonos celulares y una báscula gramera.

Durante las acciones también se logró el retiro de cinco cámaras instaladas de manera irregular, presuntamente utilizadas para labores de vigilancia por grupos delictivos.Las personas detenidas, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Marina reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para combatir las actividades ilícitas y contribuir a la seguridad y la paz en Sonora.

