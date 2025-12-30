Jubilación en el ISSSTE: ¿Cuál es la edad y cuándo entra en vigor?

Las y los trabajadores del Estado que se encuentren cotizando en el ISSSTE ahora podrán contar con un nuevo límite mínimo de edad para poder jubilarse de sus empleos, y esta reducción de edad se comenzará a aplicar de manera gradual.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), las y los trabajadores que se encuentran bajo el régimen Décimo Transitorio podrán reducir la edad en la que pueden comenzar a acceder a la Pensión por Jubilación.

Esta medida permite que quienes se encuentran bajo dicho régimen puedan retirarse de sus empleos a una edad más temprana, con una pensión por jubilación justa y digna.

Nueva edad mínima de jubilación ISSSTE ı Foto: Especial

¿Cuál es la edad de jubilación y cuándo entra en vigor?

La tabla en la que se establece la nueva edad de juilación que será aplicada a las y los trabajadores del Estado que se encuentren dentro del artículo Décimo Transitorio será aplicable a partir del siguiente día del que fue publicada.

De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOF, esta medida comenzará a entrar en vigor este 30 de diciembre, por lo que los trabajadores que quieran acceder a este nuevo rango de edad establecido para la pensión por jubilación del ISSSTE deben haber cotizado 30 años o más.

En el mismo sentido, las trabajadoras deben haber ctizado 28 años o más, y tanto las y los trabajadores no deben haber optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE para poder aplicar la edad mínima de jubilación.

Esta reducción de edad mínima de jubilación será gradual, por lo que en 2026 la edad mínima de jubilación para las trabajadoras será de 56 años de edad, mientras que para los trabajadores será de 58 años de edad.

Para el año 2031 la edad mínima de jubilación para las trabajadoras comenzará a ser de 54 años de edad, mientras que para los trabajadores comenzará a ser de 56 años de edad.

Esa edad será aplicable hasta el 2033, pues en 2034 la edad mínima de jubilación para las trabajadoras será de 53 años de edad, mientras que para los trabajadores será de 55 años de edad.

Tabla de la nueva edad de jubilación mínima ISSSTE ı Foto: Captura de pantalla

Esta nueva medida se logró luego de que los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaran, con la finalidad de lograr una mejora en cuando a la Ley de Pensiones del 2007.

