‘México sin lista de espera’, Gobierno lanza campaña para promover donación de órganos

Al asegurar que el país cumple los estándares internacionales en procedimientos y los indicadores de sobrevivencia, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, presentó la campaña “México sin lista de espera”, con la que se promoverá la donación de órganos.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que la mayoría de los procedimientos de este tipo -76.7 por ciento- se han realizado en hospitales públicos y los indicadores de sobrevivencia entre los pacientes superan el 50 por ciento.

Tras señalar que un solo cuerpo puede salvar la vida de hasta ocho personas por medio de donaciones, sostuvo que México ya está en condiciones de iniciar una promoción de esta práctica, garantizando que habrá un buen resultado, pues además sostuvo que a ningún paciente le ha hecho falta los inmunosupresores que se requieren tras recibir un órgano.

“Hemos avanzado en poder tener los estándares internacionales para trasplantes de órganos… Más allá de las cifras, lo que importa es la sobrevida que tienen estos pacientes con trasplantes. Estamos ya en posibilidades de realizar una campaña que le asegure a las personas que el órgano que van a donar va a tener un buen resultado”, dijo.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Como parte de la campaña, mencionó que hay la posibilidad de registrarse como donador voluntario ante el Centro Nacional de Trasplantes.

A pesar del impulso de esta campaña, enfatizó que lo primero que se ha de buscar desde el sector salud es la prevención de las enfermedades.

Detalló que durante los últimos 12 meses hubo dos mil 783 trasplantes de riñón, 76 por ciento en hospitales públicos; en 5 años 14 mil 747 de los que 10 mil 104 fueron de donante vivo y cuatro mil 243 de fallecidos. La sobrevida es de 93.5 por ciento cuando se recibe de vivos y de 84.2 por ciento de alguien sin vida.

En cuanto a trasplantes de hígado, se han realizado 245, de los que 76 por ciento fueron en instancias públicas; la sobrevida es de 75.1 por ciento, lo cual cumple con los estándares internacionales, aseguró.

Afirmó que ha habido un avance en trasplantes de corazón al haberse realizado 46 procedimientos, de los cuales 4 fueron junto a riñón, alcanzando una sobrevida de 62.9 por ciento

Comentó que en el Instituto Nacional de Cardiología se han realizado 16 trasplantes, de los que 3 fueron pediátricos y en los que también se han conservado estándares internacionales

En cuanto a pulmón, van 10 en el año y 48 en los últimos cinco.

