Realiza Presidenta visita a lesionados en hospitales

Claudia Sheinbaum, ayer al visitar a los lesionados en los hospitales en Oaxaca.

Tras hacer un llamado a que se realice la investigación para esclarecer el descarrilamiento de cuatro vagones del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que dejó 13 muertos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó a Oaxaca para visitar a los sobrevivientes del siniestro ferroviario, a quienes, anunció, se les dará un apoyo económico de 30 mil pesos.

En el transcurso del lunes, la mandataria viajó a territorio oaxaqueño para visitar a los lesionados internados en unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tehuantepec, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar en Salina Cruz.

El Dato: En Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la Presidenta habló con familiares y, junto a funcionarios federales y estatales, coordinó la atención a las personas heridas.

Durante estos recorridos, la Presidenta dio a conocer que se brindarán apoyos económicos a las familias para cubrir traslados o las erogaciones funerarias según corresponda cada caso. Precisó que, después de que se realice la valoración de lo ocurrido, habrá un apoyo adicional.

“Son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona, pero es nada más para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días y van a estar los compañeros para que no tengan que hacer ningún gasto, sino que, por lo menos, dentro de esta de situación tan trágica y terrible para muchos de ellos, no tengan que además estar erogando. Es un apoyo inmediato, además, los gastos del traslado y todo el apoyo que requieran los familiares”, enfatizó durante una entrevista a medios presentes en el lugar.

Agregó que el apoyo también contempla la asistencia para realizar traslados hospitalarios según se requiera y comentó que hay personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) desplegado en el lugar, así como equipo del Gobierno de Oaxaca.

Previamente, la titular del Ejecutivo federal exigió que el descarrilamiento del Tren Interoceánico sea esclarecido con “mucho rigor” para conocer las circunstancias que provocaron el accidente.

En su conferencia, la mandataria expresó su pésame y brindó un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a quienes resultaron afectados.

Señaló que, a partir de lo sucedido, su Gobierno estableció tres prioridades. La primera es garantizar que las víctimas y sus familiares reciban la atención que requieren. Para ello, dijo que, además de la atención que ya se brinda por parte de instituciones como el IMSS y la Secretaría de Marina (Semar), ella se trasladaría este lunes hasta Oaxaca para hablar con las familias afectadas.

El segundo punto prioritario es el esclarecimiento de lo ocurrido, a cargo de lo cual está la Fiscalía General de la República (FGR) con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

“Esclarecer, para ello hay dos instituciones, esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió. Hay dos instituciones: la primera es la Fiscalía General de la República (FGR), también participa la Fiscalía estatal (FGJE), pero ya está la Fiscalía General de la República ahí, haciendo todos los peritajes con todas las cadenas de custodia que se requieren; desde el día de ayer se trasladaron. Ellos tienen que hacer la investigación y poder informar cuáles fueron las causas de este lamentable accidente. Y también, la Agencia Reguladora de Trenes de Pasajeros (sic), más bien de trenes, la Agencia Reguladora de Transporte (sic), que coordina el maestro Andrés Lajous, él tiene por norma que hacer una revisión también”, dijo.

El tercer punto es garantizar la seguridad de las operaciones del tren, para lo cual la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) deberá certificar, junto a la Marina, que todo esté en condiciones óptimas para volver a operar.

“Y como siempre vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad en este caso, como en otros, repito, atención a las víctimas y sus familiares. Segundo, el análisis con rigor de qué fue lo que pasó y el tercero, garantizar la infraestructura del Tren Interoceánico”, señaló.

El accidente ocurrió el pasado domingo sobre la línea 1 del Tren Interoceánico en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos, donde una de las locomotoras se descarriló, lo que provocó que cuatro vagones también salieran de las vías. El primero, se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo quedó suspendido y los otros dos no registraron daños.

Durante la conferencia, el almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, rindió un informe del accidente vía enlace remoto donde reportó que aún se trabajaba en el rescate de una de las 13 víctimas mortales.

En cuanto a la indagatoria para conocer la causa del descarrilamiento, informó que la investigación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), tarea en la cual participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la ARTF para realizar la evaluación técnica de los hechos.

Tras señalar que la caja negra y demás pruebas se encuentran bajo cadena de custodia, la mandataria subrayó que la revisión del registrador electrónico permitirá conocer datos sobre la operación del tren como la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, la dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora.

Se informó que para labores de búsqueda se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron, tareas en las que colaboran bomberos de Matías Romero, Oaxaca.

Al ahondar en el protocolo del tren antes de salir a la ruta, destacó que se atienden metodologías implementadas bajo estándares internacionales y que, con antelación, el operador reportó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas.

El almirante Raymundo Pedro Morales comentó que el Tren Interoceánico cuenta con dos pólizas de seguro contratadas por accidentes, una es para los pasajeros, que cubre su integridad y pertenencias; la segunda es para el equipo ferroviario y la infraestructura de la vía. Al concluir, el funcionario federal expresó el pésame a las personas que perdieron a algún familiar en el siniestro.

Embajador de EU expresa sus condolencias

› Por Claudia Arellano

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el 28 de diciembre en el estado de Oaxaca.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, tanto en inglés como en español, el diplomático manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el accidente ferroviario y aseguró que mantiene en sus pensamientos y oraciones a quienes resultaron lesionados.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados”, se lee en la publicación difundida por Johnson.

4 vagones del Tren Interoceánico salieron de las vías

El siniestro se registró la mañana del domingo 28 de diciembre, cuando un tren del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló a la altura de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Marina (Semar), a bordo de las dos locomotoras y los cuatro vagones del tren descarrilados viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación.

Descarrilamiento de máquina del Corredor Interoceánico. ı Foto: Cuartoscuro

Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 13 personas fallecidas a consecuencia del accidente, así como alrededor de 90 personas lesionadas, algunas de ellas reportados en estado de salud grave.

Imágenes difundidas en redes sociales por testigos del hecho muestran que, tras el descarrilamiento, al menos dos vagones del tren cayeron a una barranca, lo que habría agravado las consecuencias del accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento y evaluar los daños ocasionados en esta importante vía ferroviaria del sur del país.

No hay pacientes sin atención tras accidente

› Por Yulia Bonilla

Los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo y Alejandro Svarch, respectivamente, aseguraron que ninguna persona que resultó afectada por el descarrilamiento del Tren Interoceánico se quedó sin atención.

Robledo Aburto precisó que 33 de los heridos fueron trasladados al Hospital Rural de Matías Romero por su cercanía al sitio del siniestro; hasta ahora, 14 ya fueron dados de alta por mejoría, mientras que cuatro aún reciben atención.

El Dato: Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que se habilitó el número 55-2230-2106 para atender a los afectados y a sus familiares.

Comentó que el resto de pacientes fue trasladado a otras unidades, como la de Salina Cruz, en donde se concentra la mayor cantidad de heridos con lesiones, golpes, contusiones, fracturas y a los cuales se les someterá a cirugía. Subrayó que ninguna de las personas hospitalizadas se encuentra en riesgo.

Además, precisó que entre los lesionados hay una persona originaria de Coatzacoalcos, por lo que se buscará trasladarlo a dicha ciudad.

Por su parte, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, no estuvo presente en la presentación del reporte; sin embargo, en su nombre, Zoé Robledo precisó que se brindó la atención correspondiente.

“Informar también, tuvimos comunicación hace un momento con el director del ISSSTE, con Martí Batres Guadarrama, que nos reporta a las siete personas hospitalizadas en el Hospital del ISSSTE de Tehuantepec; también ya fueron visitadas y contactadas”, dijo.

Zoé Robledo, director general del IMSS, ayer, en una visita a los pacientes en el Hospital General de Zona No. 2 en Salina Cruz, Oaxaca. ı Foto: Especial

El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, aseguró que se activaron los protocolos de seguridad con inmediatez y se mantienen al pendiente de las acciones que se requiera.

Comentó que, entre los pacientes a cargo de esta institución, hay uno que requirió una neurocirugía, la cual ya le fue realizada desde el domingo y presenta una buena evolución, por lo que se procederá con una segunda intervención de parte de cirugía plástica.

“Como usted nos ha instruido, estamos también acompañando a las familias, porque sabemos que el impacto humano del accidente es fuerte. Algunas personas perdieron a seres queridos. Seguimos coordinados con el equipo estatal, las instituciones federales hoy presentes. La atención está garantizada, Presidenta, y no vamos a soltar el tema”, dijo.

También comentó sobre la situación hospitalaria actual en el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”. Aseguró que hay dos pacientes, uno de ellos para tratamiento neuroquirúrgico, que “ya fue intervenido el día de ayer, afortunadamente con buena evolución”.

“En el Hospital Regional de Ixtepec tenemos a un paciente para tratamiento ortopédico por fractura de tibia y peroné; hoy se va a operar. Y en el Hospital de Especialidades del IMSS-Bienestar en Salina Cruz, que se ha convertido en el hospital ancla en esta emergencia y el centro de operaciones: tenemos a 11 pacientes, todos para distintos procedimientos quirúrgicos, ortopédicos. Todos están ya programados para cirugías durante el día de hoy y mañana”, detalló.

Finalmente, el funcionario aseguró que volverá a pasar visita en todas las unidades para asegurar continuidad de los cuidados y tratamientos.

Recuperan 13 cuerpos, al localizar a una menor

Por Ángel Molina

Autoridades confirmaron que una menor de 15 años y el periodista Israel Enrique Gallegos Soto se encuentran entre las víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

En el caso de la adolescente, se informó que viajaba junto a su familia a bordo del tren cuando se registró el accidente. Tras el descarrilamiento, sus familiares lograron ser localizados con vida; sin embargo, se perdió contacto con la menor, por lo que fue reportada como desaparecida. Durante los operativos de búsqueda y rescate desplegados por autoridades federales y estatales, el cuerpo de la joven fue localizado, lo que permitió confirmar su fallecimiento.

13 personas murieron en el descarrilamiento, según cifras oficiales

Hasta el momento, no se ha precisado si este caso ya había sido considerado dentro del conteo oficial de personas fallecidas derivado del siniestro.

Por su parte, el periodista Israel Enrique Gallegos Soto, originario de Oaxaca, también fue identificado entre las personas que perdieron la vida en el accidente. El comunicador había sido reportado inicialmente como desaparecido tras el percance; sin embargo, horas más tarde se confirmó su deceso.

Cabe señalar que Gallegos Soto era conocido por su trabajo en medios locales y espacios informativos independientes, donde desarrolló su labor profesional durante varios años, lo que generó diversas muestras de condolencias por parte del gremio periodístico.

Elementos de Marina y Guardia Nacional montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico ı Foto: Cuartoscuro

El descarrilamiento del tren dejó un saldo preliminar de al menos 13 personas muertas y decenas de lesionados, varios de los cuales fueron trasladados a hospitales de la región del Istmo para recibir atención médica. Elementos de la Secretaría de Marina, Protección Civil, Guardia Nacional y servicios de emergencia continúan con las labores de apoyo a las víctimas y sus familias, así como con la remoción de escombros y revisión del área afectada.

Las autoridades federales informaron que se mantiene abierta una investigación para determinar las causas del accidente, mientras reiteraron su compromiso de brindar acompañamiento institucional y apoyo a las personas afectadas por este hecho que ha conmocionado a la región.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió a través de sus redes sociales el listado oficial de las personas fallecidas en el accidente.

FGR, en cadena de custodia y los peritajes del caso

Por Ángel Molina

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que continúa con diversas diligencias para integrar la carpeta de investigación iniciada tras los hechos registrados el pasado domingo en el Corredor Interoceánico, en el estado de Oaxaca.

Desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la FGR desplegó agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), así como elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes se trasladaron a la zona para realizar las primeras actuaciones.

El Tip: El Corredor Interoceánico ha sido presentado por el Ejecutivo federal como una alternativa logística al Canal de Panamá y como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país.

La institución detalló que el personal pericial que labora en el sitio incluye especialistas en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, además de expertos en tránsito terrestre, con el objetivo de recabar todos los elementos técnicos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

En el lugar aún se realizan labores peritaje del incidente ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, la FGR señaló que desde el inicio se mantiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como con autoridades estatales, entre ellas la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y corporaciones policiales. De igual forma, participan dependencias federales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Semar).

Entre las diligencias realizadas hasta el momento se encuentra el resguardo del área donde ocurrieron los hechos, la entrevista a testigos y víctimas por parte de la Policía Federal Ministerial, así como inspecciones tanto del lugar como del tren involucrado. Paralelamente, peritos llevan a cabo la recopilación y levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes.

98 heridos se registraron tras el accidente

La Fiscalía General de la República reiteró que su prioridad es esclarecer las causas de lo sucedido y conocer la verdad de los hechos mediante una investigación profesional, con rigor científico y con las víctimas como eje central del proceso. La dependencia indicó que, conforme se obtengan mayores elementos, la información será dada a conocer de manera oportuna.

Nos tocaron tiempos especiales, dice CSP

› Por Yulia Bonilla

En un balance de lo que ha sido el primer tramo de su gobierno y particularmente lo ocurrido este año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que le tocaron “tiempos especiales”, particularmente en el manejo internacional con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y los cambios provocados en materia comercial a escala global.

El Dato: Para 2026, la Presidenta adelantó la ampliación de la Pensión Mujeres Bienestar y la creación de becas para educación primaria, con el objetivo de reducir el rezago educativo.

Al referirse el 2026 como un preámbulo de la contienda electoral federal que se desarrollará en 2027, la mandataria comentó que la población se mantiene con la “transformación” por los resultados que ha dado el gobierno y que, aseguró, continuarán en materia del combate a la pobreza, las desigualdades, la mejora del sistema de salud, obras públicas entre otros.

Se manifestó confiada en que, si se mantienen abiertos a escuchar las demandas de la población, ésta mantendrá su respaldo.

Donald Trump ı Foto: AP

“Entonces, si nosotros cumplimos, seguimos gobernando con nuestros principios que son una máxima para nosotros. Y seguimos cerca del pueblo, la gente nos va a respaldar, lo más importante. Y lo tenemos claro… Nos tocó tiempos especiales, pero ¿qué nos sostiene? El amor a la gente y al pueblo. Es el sello de la cuarta transformación, la cercanía, el no divorciarnos, el estar siempre ahí escuchando a la gente. y cumpliendo y garantizar la honestidad”, dijo.

Afirmó que este año fue complejo a causa, principalmente, de las decisiones tomadas por Trump, pese a las cuales se salió adelante.

“Yo creo que el 2025 fue un año complejo, pues sobre todo por eh la entrada del presidente Trump, el nuevo eh modelo de comercio mundial decidido por el gobierno de los Estados Unidos, eh, y otros temas que vivimos durante este año. Y todos hemos salido adelante. Repito, cercanos a la gente y cumpliendo. Entonces, hay que seguir trabajando”, dijo.

Subrayó que, para los siguientes años, se mantendrán los proyectos de la administración pasada y los que pusieron en marcha una vez iniciado su Gobierno.

“Entonces, el próximo año vamos a ir presentando —no la semana del 5, sino la siguiente semana— varios temas muy relevantes. Por ejemplo: cómo vamos a garantizar la inversión hacia adelante en obras públicas.

“Cómo vamos a avanzar en el Plan México. Que fue un compromiso que hicimos con autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética, cómo vamos a seguir avanzando. Cómo vamos a avanzar en los Programas de Bienestar. Cómo vamos a seguir avanzando en la consolidación de un sistema de salud. Vamos a iniciar el próximo año con el registro de todas las personas en el Sistema Universal de Salud Pública”, dijo.

Ante las críticas que surgieron a raíz del accidente donde 13 personas murieron al descarrilarse cuatro vagones del Tren Interoceánico, comentó que se debe actuar con responsabilidad.

“Frente a situaciones como lo que ocurrió ayer lamentablemente con el tren, es afrontarlo con responsabilidad, con sensibilidad y con justicia.

“Ése es nuestro sello en la Cuarta Transformación. Y nunca… siempre afrontar, afrontar, afrontar. Y eso, todos los que gobernamos con la Cuarta Transformación debe ser así”, dijo.

