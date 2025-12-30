SMN prevé nevadas, lluvias y temperaturas de hasta -10°

Capitalinos se protegen de las bajas temperaturas, el pasado 23 de diciembre.

La semana arrancó con el ingreso del frente frío número 25 sobre el golfo de México y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este fenómeno generará precipitaciones de gran intensidad, un evento de norte de carácter severo y un descenso significativo de las temperaturas en las regiones noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

Pronosticó temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius, con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila; de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de cero a cinco grados en zonas montañosas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

El Dato: autoridades recomendaron abrigarse, mantenerse hidratados, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en menores y adultos mayores.

Asimismo, se espera oleaje de 3.0 a 5.0 metros (m) de altura en las costas de Veracruz (centro y sur) y golfo de Tehuantepec; de 2.5 a 3.5 m de altura en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, y de 1.0 a 2.0 m de altura en el golfo de California, costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Hacia la noche, pronosticó lluvias puntuales intensas para la madrugada de este 30 de diciembre, en Veracruz, particularmente en la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca; también en Puebla, sobre todo en la Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán; en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

“Las precipitaciones previstas para esta noche podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de generar deslaves, así como encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, alertó.

Asimismo, se advirtió sobre precipitaciones muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz —para la Huasteca Alta, Sotavento y Las Montañas—, en Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro; fuertes en Nuevo León, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; chubascos en Coahuila y Guanajuato; también lluvias aisladas en Estado de México, Ciudad de México y Morelos, y la caída de nieve/aguanieve en sierras de Chihuahua, Durango, y en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Sierra Negra, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

En el marco de esto, el Gobierno de Veracruz puso en marcha el programa Abrigando Corazones para llevar despensas y otros apoyos a la población en zonas vulnerables como los municipios de Magdalena, Aquila e Ixhuatlancillo, ubicados en la región de las Altas Montañas.

En esta entrega, la caravana acudió a las comunidades de Magdalena, Chapultepec el Chico, Chicomoceloc, Helicotla, Tepetzingo, Tepetlaxitla y Capultitla, en la cabecera municipal. Asimismo, se atendieron las localidades de Álvaro Obregón, Cumbres de Aquila, La Lagunilla, Atiopa y Tebernal, en Aquila; así como Los Capulines, Rancho Vera, Agua de Vera, El Manantial y Cieneguilla, en Ixhuatlancillo.