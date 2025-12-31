De Morena, los menos productivos en Senado; 22 de 67, sin presentar iniciativas

El Senado de la República concluyó su primer periodo ordinario; las cifras arrojan una drástica caída en su productividad

El Senado de la República concluyó su primer periodo ordinario del segundo año legislativo con cifras que arrojan una drástica caída en su productividad. Durante los cuatro meses transcurridos entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, la Cámara alta aprobó apenas dos reformas constitucionales, seis leyes nuevas y 31 reformas legales (39 en total), una producción que contrasta con las 105 reformas aprobadas durante el primer año de la legislatura actual; es decir, una caída de más del 60 por ciento en la actividad legislativa.

EL DATO: ENTRE septiembre y diciembre del periodo reciente, sólo 15 de los 45 decretos aprobados por el Congreso de la Unión tuvieron origen en el Senado, 33.3% del total.

¿QUIÉNES SON? Entre quienes no registraron propuestas destacan ı Foto: Especial

Durante el periodo que acaba de concluir, 24 senadores no presentaron una sola iniciativa de las 746 registradas en ese lapso: 22 de Morena (de una bancada de 67 legisladores), uno del PVEM (de 14) y uno del PAN (de 21).

Entre los legisladores sin iniciativas figuran nombres de peso político, como los morenistas Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia; Ignacio Mier Velazco, vicecoordinador de la bancada e integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, titular de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. La ausencia de propuestas por parte de senadores que ocupan posiciones de liderazgo ha sido objeto de críticas dentro y fuera del Senado.

TE RECOMENDAMOS: En una semana rebasan operaciones en aeropuertos Destaca QRoo récord histórico en cruceros y operaciones aéreas

También destacan entre quienes no presentaron iniciativas José Antonio Cruz Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y Enrique Inzunza Cázarez, titular de la de Estudios Legislativos, ambos con responsabilidades que implicarían una mayor actividad propositiva. La lista se completa con Francisco Chíguil Figueroa, Alejandro Esquer Verdugo, José Ramón Gómez Leal, Cecilia Guadiana Mandujano, Miguel Pavel Jarero Velázquez, Diana Yudith Miranda Salazar y Antonino Morales Toledo, todos del partido oficialista.

SIN IDEAS

Legisladores por partido que no presentaron iniciativas el último periodo:

22 Morena

1 PVEM

1 PAN

Algunos de los legisladores que no presentaron propuestas son suplentes que reemplazaron a titulares durante el periodo, como Luis Mario Baeza Cano, Nathaly Viridiana Chávez García, Jennifer Kristel Parra Salas y María Luisa Gutiérrez Santoyo.

Si bien la condición de suplentes podría explicar parcialmente su baja actividad, al asumir el cargo adquieren las mismas responsabilidades que cualquier senador titular.

En ciertos casos, ni los titulares ni sus suplentes registraron iniciativas, lo que profundiza la preocupación sobre la efectividad de la representación ciudadana: José Hiram Torres Salcedo y Carlos Lomelí Bolaños; Wendy Balcázar Pérez y Luis Fernando Salazar Fernández; Diego Sandoval Ventura y Ricardo Sheffield Padilla conforman binomios en los que ninguno de los dos integrantes mostró actividad legislativa propositiva durante el periodo.

Del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo tampoco presentó iniciativas, mientras que, por el PAN, Gustavo Sánchez Vásquez carece de registro en este rubro, siendo el único panista en esta situación.

Pese a no haber propuesto reformas, varios de estos legisladores participaron en la dictaminación de iniciativas aprobadas por la Cámara alta al frente o como integrantes de comisiones diversas, lo que, si bien demuestra cierta actividad institucional, no compensa la ausencia de trabajo propositivo que se espera de un legislador.

Gerardo Fernández Noroña, una de las figuras más mediáticas de la bancada morenista, fue uno de los legisladores con menor productividad legislativa. En la actual legislatura ha presentado apenas tres iniciativas, todas pendientes de dictamen, lo que contrasta significativamente con su alta exposición pública y su activa participación en debates mediáticos y redes sociales.

Mientras el senador mantiene una presencia constante en medios de comunicación y redes sociales donde comenta la agenda política nacional, su desempeño en términos de iniciativas presentadas lo coloca entre los menos productivos de su bancada.

Además, Fernández Noroña registró dos inasistencias sin justificación durante el periodo, sumando ausentismo a su bajo nivel de iniciativas presentadas.

En contraste con la inactividad de varios legisladores, algunos destacaron por su alta productividad. Los más activos en presentación de iniciativas fueron la panista Karen Michel González Márquez, con 47 propuestas; Jasmine María Bugarín Rodríguez, del PVEM, con 32, y el también panista Enrique Vargas del Villar, con 23 iniciativas.

Del lado de Morena, Saúl Monreal Ávila presentó 22 iniciativas y Olga Patricia Sosa, 17. María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, acumuló 20, mientras que la priista Carolina Viggiano Austria registró 17.

LOS FALTISTAS. En lo que respecta a inasistencias, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabeza la lista de ausencias injustificadas con cuatro faltas, incluyendo la sesión inaugural del 1 de septiembre, cuando rindieron protesta los integrantes del nuevo Poder Judicial, las dos sesiones del 10 de septiembre y la del 1 de octubre.

Además, el también legislador faltó cinco veces más de manera justificada, acumulando un total de nueve ausencias que representan casi una cuarta parte de las sesiones del periodo.

Le sigue la morenista Imelda Castro, con tres inasistencias sin justificación y cuatro justificadas, acumulando siete faltas durante un periodo de apenas cuatro meses.

La morenista Andrea Chávez Treviño se ausentó dos veces sin presentar justificación y el panista Gustavo Sánchez Vásquez se ausentó en 20 de las 37 sesiones del periodo, más de la mitad del total, mismas que justificó.

Laura Esquivel registró 25 faltas, que también justificó, representando dos tercios de las sesiones celebradas. Les siguen Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Verde, y la panista Gina Gerardina Campuzano González, ambas con ocho ausencias justificadas, además de la petista Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien tuvo siete faltas justificadas.