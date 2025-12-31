Destaca QRoo récord histórico en cruceros y operaciones aéreas

La Gobernadora de Quintana roo, Mara Lezama, en el puerto de Cancún, ayer.

El estado de Quintana Roo registró cifras “históricas” y rompió récords en la llegada de embarcaciones en la modalidad de cruceros, así como de operaciones aéreas en sus cuatro aeropuertos.

Tan sólo en una semana se rompieron dos marcas, al tener 760 y 771 operaciones diarias en sus cuatro aeropuertos.

Al respecto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que, de acuerdo con las proyecciones para este año, el estado alcanzará la llegada de más de 7.4 millones de cruceristas, lo que representa un crecimiento del 3.6 por ciento en comparación con 2024, con lo cual se posiciona como el principal destino de cruceros en México y uno de los más importantes a nivel mundial.

La mandataria agregó que lo anterior es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del estado, la iniciativa privada y organismos internacionales, al destacar la estrecha colaboración con la organización comercial Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA, por sus siglas en inglés).

Mara Lezama también subrayó que, en el caso de Costa Maya, se prevé la llegada de más de dos millones 802 mil visitantes, lo que representa un incremento del 9.1 por ciento respecto a 2024.

En Cozumel se proyecta la llegada de más de cuatro millones 622 mil cruceristas; es decir, un aumento del 0.5 por ciento de viajeros en comparación con 2024.

En cuanto a la operación portuaria, durante 2025 se estima el arribo de mil 874 cruceros, lo que genera un incremento del 3.8 por ciento respecto al año previo.

Cozumel recibirá mil 300 embarcaciones, cifra que equivale a un crecimiento del 1.5 por ciento en comparación con 2024, mientras que Costa Maya alcanzará 574 cruceros, con un destacado aumento del 9.3 por ciento.

Añadió que este crecimiento histórico se ve fortalecido por un hecho sin precedentes en la industria de cruceros tanto para Quintana Roo como para México: la implementación de un derecho estatal que contempla una aportación de cinco dólares por crucerista, la cual es igualada por el Gobierno del estado.

Dichos recursos se destinan de manera directa al mejoramiento de la infraestructura turística, para elevar la calidad de los servicios, la seguridad y la experiencia tanto de las y los visitantes como de las comunidades receptoras.

“Este logro es resultado de una visión clara que impulsa un desarrollo turístico ordenado, sostenible y con responsabilidad social, enfocado en generar bienestar y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses”, expresó la gobernadora Mara Lezama.

En la víspera se dio a conocer que Quintana Roo cerrará el año con una ocupación hotelera de 85 a 100 por ciento en sus 12 destinos turísticos, cifra que significa también récord de ocupación.

El secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, apuntó que cada vez es más complicado alcanzar altas ocupaciones en el estado, debido al crecimiento en el número de habitaciones hoteleras, que se aproximan a 140 mil.

Estimó que la derrama económica que dejarán los visitantes esta última semana del año será muy importante, pues la estancia promedio se elevó a seis noches durante las vacaciones decembrinas.