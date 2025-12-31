Sheinbaum desea ‘salud, bienestar y amor’ a las familias mexicanas en mensaje por Año Nuevo

La Presidenta Claudia Sheinbaum en su mensaje con motivo del año nuevo 2026.

Con motivo de año nuevo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deseó “todo lo mejor” a las familias mexicanas, incluidas aquellas que residen en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.

A unas horas de cerrar el 2025, la mandataria federal reflexionó brevemente sobre la víspera, que considera una oportunidad para repasar lo acontecido en los últimos 365 días, con miras al próximo año.

“Que la pasen muy cerca de las familias. (...) Yo quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México. Todo lo mejor de mi parte”, expresó a través de un mensaje en video.

Al cerrar su mensaje, Sheinbaum enfatizó que en 2026 seguirá dedicando su “cuerpo y alma” al bienestar de las y los mexicanos .

“Qué viva México, y qué vivan todas y todos ustedes“ , añadió.

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/NmAmks9TLa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 1, 2026

Por otro lado, debido a las celebraciones para despedir el 2025 y recibir el 2026, la Presidenta anunció la suspensión de su conferencia matutina los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.

La tradicional rueda de prensa en Palacio Nacional se reanudará el viernes 2 de enero a las 07:30 horas, informó a través de la red social X.

Este miércoles 31 de diciembre y jueves 1.º de enero no habrá #MañaneraDelPueblo. Nos vemos el viernes 2 de enero a las 7:30 am. pic.twitter.com/CAhPuzRt5N — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 31, 2025

