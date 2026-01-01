Dictan prisión preventiva contra hombre que transportaba 400 kilos de cocaína en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Jared “N”, quien fue detenido cuando tripulaba un tractocamión en el que se transportaban alrededor de 400 kilogramos de presunta cocaína oculta en cajas de filete congelado.

De acuerdo con la FGR, la detención y el aseguramiento ocurrió sobre la carretera federal número 2, en el tramo Caborca–Sonoyta, donde elementos de seguridad detectaron la droga al interior del vehículo de carga.

Durante la audiencia inicial, se imputó a Jared “N” por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de cocaína . No obstante, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras se determina su situación jurídica.

En la detención en flagrancia participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como elementos estatales.

