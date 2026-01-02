Llegada de visitantes a México creció 13.6%, reporta Gobierno; se espera superar indicadores mundiales

A octubre de 2025, México registró un incremento de 13.6 por ciento en la llegada de visitantes y se espera cerrar el año con indicadores superiores al promedio global en la llegada de turistas internacionales.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, expuso, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que entre enero y octubre del año pasado se recibieron 79.3 millones de visitantes, que fue 9.3 más respecto al mismo periodo de 2024; además, 5.8 por ciento más turistas, al registrar 38.4 llegadas.

Tras recordar que una de las metas planteadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum para este 2025 fue la de convertir a México en el quinto país más visitado en el mundo, comentó que la estimación para el cierre del año es registrar 3 millones de turistas internacionales más que 2024, lo que significaría un crecimiento de 6.6 por ciento.

Esto superaría el crecimiento de entre 4 y 5 por ciento estimado por la ONU Turismo para el mundo en dicho año.

En otros indicadores, la secretaria destacó que los mercados principales de emisores para el país son Canadá, con 11.4 por ciento; Italia, con 14.8 por ciento; China, con 10.6 por ciento; Corea, con 11 por ciento.

No obstante, Estados Unidos es el principal emisor con 67.3 por ciento de los indicadores globales.

La inversión extranjera directa turística, al tercer trimestre, llegó a los 787.6 millones de dólares, lo que representó 40.3 por ciento de crecimiento al comparar con el mismo periodo del año anterior. Destacó la inversión en departamentos, casas, servicios de hotelería y otras experiencias en hospedaje.

La funcionaria extendió un reconocimiento a la labor que realizan las autoridades estatales para ofrecer experiencias a quienes visitan distintos puntos del país, como lo fue el espectáculo de fin de año en Acapulco, Guerrero.

Indicadores turísticos. ı Foto: Captura de pantalla.

En cuanto a la generación de empleos, se alcanzaron 5 millones, es decir, 1.8 por ciento más que en 2024. Esto también se observa como que una de cada diez personas se emplean en este sector.

Adelantó que durante noviembre de 2025 se observó un incremento del 4.9 por ciento en el número de trabajadores asegurados en el turismo.

Para este año, detalló que la programación de vuelos y asientos de noviembre del 2025 a marzo del 2026 también tuvo un incremento, al tenerse programados 14 millones de asientos, lo que representa un 2.05% más que este mismo periodo que el año anterior.

“La industria aérea repunta, las aerolíneas nacionales e internacionales que operan en México atendieron a 110 millones 717 mil 501 pasajeros, lo que significa un 2.3% más que el 2024. Decirles que durante todo este año se aperturaron 111 nuevas rutas, 67 internacionales y 44 nacionales”, dijo.

