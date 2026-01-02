Sin daños graves hasta ahora, tras sismo en Guerrero, informa Sheinbaum

Tras registrarse un sismo preliminar de 6.5 en el estado de Guerrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que hasta ahora no se han reportado daños graves en aquella entidad y en la capital de la República mexicana.

Al regresar al Salón de Tesorería en Palacio Nacional para reanudar su conferencia matutina, la mandataria dio a conocer los datos preliminares reportados por el Servicio Sismológico Nacional, que indicó que el epicentro se ubicó en San Marcos, Guerrero,

Mencionó haberse puesto en contacto con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, quien no le reportó hasta entonces alguna afectación y tampoco en la Ciudad de México.

La mandataria federal se encontraba ofreciendo su habitual conferencia cuando ocurrió el movimiento telúrico, que activó la alerta en los celulares de quienes allí se encontraban, por lo que instruyó el desalojo.

Así se vivió el sismo en CDMX

La mañana de este viernes 2 de enero la alerta sísmica empezó a sonar en la Ciudad de México para avisar de un temblor fuerte.

Según los reportes, aunque no hay daños graves registrados algunas de las zonas de la Ciudad y del área metropolitana no tienen energía eléctrica ni tampoco Internet.

Asimismo, se oye el paso de los cóndores que siguen revisando si hubo afectaciones graves.

Algunas de las personas reportaron crisis, pero que no requirieron atención médica.

Por otra parte, en algunas tiendas de autoservicio se reportó que algunos de los productos se cayeron de los estantes debido al fuerte movimiento telúrico.

En redes sociales se difundieron videos de usuarios de Internet que vivieron para compartir cómo vivieron el sismo en las diferentes zonas de la CDMX y también en Guerrero, en donde se sintió con más fuerza debido a que ahí fue el epicentro del sismo.

Este es el primer temblor que se registra en este 2026, ya que sucedió en el segundo día de enero.