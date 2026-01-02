Sismo magnitud 6.5 dejó 144 viviendas dañadas en Guerrero; van más de mil réplicas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que 144 viviendas en Guerrero resultaron con daños de nivel bajo y medio a causa del sismo magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes, que dejó una persona muerta en esta entidad y otra más en la Ciudad de México.

Además, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, al corte de las 22:00 horas, se han registrado mil 071 réplicas del citado sismo, siendo la más fuerte magnitud 4.7.

Hasta las 22:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 1071 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 3, 2026

Al corte de las 20:00 horas, se registraron 936 réplicas, por lo que, en una ventana de dos horas, ocurrieron 135.

A través de un comunicado, la CNPC informó que, según información de Protección Civil de Guerrero, 144 viviendas en la entidad resultaron con “daños de nivel bajo y medio”, y que los daños se concentraron en 16 municipios.

Asimismo, remarcó que las fallas en el suministro eléctrico habían sido restablecidas en su totalidad, como previamente lo había informado también la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

#CFEInforma | CFE ha restablecido el 100% del suministro eléctrico tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero del día de hoy.



Seguiremos atentos a los reportes ciudadanos y agradecemos a los usuarios afectados su comprensión. pic.twitter.com/r9VejnygBP — CFEmx (@CFEmx) January 2, 2026

La CNPC informó que, para atender este sismo, se desplegaron más de mil elementos de las secretarías de la Defensa (Defensa) y de la Marina (Semar) en Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca.

Particularmente, se desplegaron mil 083 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. También, tres Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Semar, integradas por 30 elementos cada una.

Una de estas brigadas llegó directamente al municipio de San Marcos, cerca del cual se registró el epicentro del sismo.

📰 #ComunicadoCNPC:



𝗟𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗯𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶𝘁𝘂𝗱 𝟲.𝟱, 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗽𝗶𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼… pic.twitter.com/BriHlCf2rw — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 3, 2026

Por otro lado, la CNPC destacó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que seis de sus Unidades Médicas en Guerrero registraron daños no estructurales, mientras que 20 no registraron ningún daño y 25 están pendientes de reporte.

En Morelos, una unidad presentó daños no estructurales; en Oaxaca, una se encuentra en la misma condición; en la Ciudad de México, son 10, mientras que en el Estado de México hay dos unidades con daños menores.

La CNPC remarcó que continúa el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno para seguir atendiendo la emergencia.

“El Gobierno de México, a través sus instituciones, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales para salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de la población, así como para restablecer las condiciones de normalidad en las zonas afectadas, manteniendo una atención permanente y oportuna ante cualquier eventualidad”, escribió.

