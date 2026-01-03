Gobernadores, diputados y senadores de la 4T respaldan a Sheinbaum en defensa de soberanía internacional

Gobernadores, diputados y senadores de Morena manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por sus declaraciones en defensa de la soberanía de los países, tras la operación que Estados Unidos ejecutó en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Mediante tres comunicados distintos, manifestaron respaldo a la política exterior que ha defendido la presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguraron que se mantienen “firmes en la defensa de la soberanía, el derecho y la paz”.

En un pronunciamiento firmado por las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, expresaron su respaldo “en todos los términos a la postura constitucional y de principios de la política exterior expresada por la presidenta de la República, convencidos de que todo conflicto debe resolverse por la vía del derecho y mediante los organismos internacionales”.

Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación expresamos nuestro respaldo a la política de seguridad y a la postura de política exterior encabezadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmes en la defensa de la soberanía, el derecho y la paz. pic.twitter.com/8vOhH8U69N — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) January 3, 2026

De la misma forma se expresaron los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), quienes manifestaron respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum que, explicaron, está “basada en el diálogo, la construcción de acuerdos y el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación con todas las naciones del mundo”.

“México ha construido una tradición diplomática reconocida por su apego al trabajo conjunto entre los países como vía para alcanzar el desarrollo, el bienestar y la democracia en cada nación y para cada pueblo. Estos principios no sólo definen nuestra política exterior, sino que reflejan una vocación humanista y responsable frente a los desafíos globales”, se lee en el posicionamiento de los diputados.

La Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), dirige constitucionalmente la política exterior del país. La mayoría legislativa de la Cámara de Diputados respalda su postura firme y prudente ante los hechos acontecidos esta madrugada. Adjuntamos comunicado pic.twitter.com/gLVwRPvtWd — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 3, 2026

Finalmente, los senadores de Morena expresaron su “respaldo total a la política exterior de México, conducida con inteligencia, responsabilidad y humanismo por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Remarcaron que la “soberanía, [la] paz y [la] cooperación [son] principios irrenunciables”.

Ante la coyuntura internacional, desde el Senado expresamos nuestro respaldo total a la política exterior de México, conducida con inteligencia, responsabilidad y humanismo por la Presidenta @Claudiashein.



Soberanía, paz y cooperación como principios irrenunciables. pic.twitter.com/QilYhqtWQE — Senadores Morena (@MorenaSenadores) January 3, 2026

“Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con temple, inteligencia y liderazgo, que está a la altura de los tiempos que está viviendo el mundo. Las y los senadores que integramos la mayoría parlamentaria estamos firmes con usted Presidenta Claudia Sheinbaum, con su conducción política y diplomática que mantiene a México estrechando sus relaciones internacionales para el bien de las y los mexicanos”, se lee en el posicionamiento de los senadores.

Tras la operación estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su condena a “cualquier intervención”, y defendió la soberanía y libre determinación de los pueblos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am