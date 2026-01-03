Manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en CDMX por ataque en Venezuela

Se manifiestan en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México luego de que el presidente de Venezuela, fuera detenido

Decenas de personas se concentraron este sábado frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para protestar contra las acciones militares emprendidas por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, hechos que han generado conmoción a nivel internacional.

La protesta se llevó a cabo en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, donde grupos de venezolanos residentes en México, activistas y organizaciones civiles desplegaron banderas de Venezuela, pancartas y consignas en rechazo a lo que califican como “intervención e injerencia militar de Estados Unidos” en asuntos venezolanos.

Entre las consignas más visibles se leyeron mensajes como “Si tocan a uno nos tocan a todos” y “Venezuela no es amenaza, su pueblo es la esperanza”.

Durante la protesta, algunos manifestantes realizaron pintas y lanzaron huevos contra el muro de la embajada, en un gesto de rechazo simbólico hacia la política exterior estadounidense.

Las autoridades del lugar cerraron temporalmente un tramo de avenida Legaria en dirección a Río San Joaquín para resguardar la seguridad y permitir el desarrollo pacífico de la manifestación.

Los hechos que detonaron estas protestas se producen un día después de que fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaran un ataque en territorio venezolano y capturaran al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Este operativo, ejecutado en las primeras horas del sábado, fue justificado por Washington bajo cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, aunque ha desatado un amplio rechazo mundial.

El gobierno mexicano, por medio de la Presidencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente las acciones unilaterales de Estados Unidos, señalándolas como una violación al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de otros estados.

México también hizo un llamado a la ONU para facilitar el diálogo y la desescalada de tensiones, subrayando la importancia del respeto al derecho internacional.

