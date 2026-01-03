Presidenta Claudia Sheinbaum supervisa obras de la nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este sábado los avances en la construcción del nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en el municipio de Teolocholco, en Tlaxcala, que abrirá sus puertas en marzo próximo .

Junto a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la mandataria informó que en febrero iniciará el proceso de inscripción y que para ingresar a esta institución de nivel superior no habrá examen de admisión, sino un curso propedéutico.

“En marzo ya se abre esta universidad y ya nos dijo el presidente municipal que hay mucho terreno para que se desarrolle la universidad o una preparatoria, pero, les comento que quienes acrediten el propedéutico ingresan de inmediato , y quienes no lo hagan pueden volver a cursarlo. El objetivo no es excluir, sino acompañar y apoyar a las y los estudiantes”, explicó.

Sheinbaum subrayó que el propósito de este modelo educativo es garantizar que las y los jóvenes que deseen estudiar una carrera universitaria tengan acceso a la educación superior.

“La universidad es gratuita, como lo establece el artículo tercero constitucional, que reconoce el derecho de las y los mexicanos a la educación. Durante muchos años no se construyeron suficientes universidades ni preparatorias, lo que obligó a muchas familias a pagar por la educación, convirtiéndola en una mercancía y en un privilegio para unos cuantos, cuando debe ser un derecho para todas y todos” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Asimismo, señaló que se cuenta con el terreno suficiente para el desarrollo de la nueva sede de la universidad y, en su caso, para la construcción de una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos , según las necesidades educativas de la región.

Acompañaron a la presidenta el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas.

Por parte de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la rectora Alma Herrera Márquez; y el secretario general, Antonio Méndez Hernández.

En Teolocholco, Tlaxcala, supervisamos la nueva sede de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, que abre sus puertas en marzo. La educación es un derecho; los jóvenes que lo deseen deben tener acceso gratuito. Gracias a todos. pic.twitter.com/jTOey6kY6A — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 4, 2026

