Ernestina Godoy designa a Raúl Jiménez Vázquez como segundo al mando en la FGR

Raúl Armando Jiménez Vázquez, a la derecha de Ernestina Godoy, fue designado titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.

Raúl Armando Jiménez Vázquez fue designado como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que lo convierte en el segundo al mando dentro de la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

El nombramiento fue dado a conocer por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que el pasado 4 de enero felicitó a Jiménez por su nueva responsabilidad.

Raúl Jiménez Vázquez es profesor de la Facultad de Derecho, que publicó la designación a través de sus redes sociales. Hasta el momento, la FGR no ha emitido información oficial al respecto.

Tras la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, se había especulado que la Fiscalía Especializada de Control Competencial sería ocupada por Ulises Lara López, exencargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); sin embargo, fue asignado a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Raúl Jiménez Vázquez se desempeñó como Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de la que quedó como encargado cuando Ernestina Godoy asumió la titularidad de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero, el 27 de noviembre de 2025.

En el sexenio anterior, Jiménez laboró en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo la dirección de Manuel Bartlett Díaz, donde fue Director de Procesos Jurídicos y Abogado General. Previamente, entre 1989 y 2018, se dedicó a la consultoría privada y a su propio despacho jurídico.

En la década de los años 80, ocupó cargos como Coordinador General de Normatividad en la entonces Secretaría de la Contraloría y Gerente de Embarcaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque no cuenta con experiencia previa como funcionario en materia penal, Jiménez Vázquez asumirá una Fiscalía que, si bien es una de las menos visibles dentro de la FGR, es clave por su posición en el organigrama institucional.

De acuerdo con la Ley de la FGR, la Fiscalía Especializada de Control Competencial tiene entre sus atribuciones investigar delitos previstos en leyes especiales que no correspondan a otras áreas, resolver controversias competenciales entre fiscalías y atender asuntos relevantes que le encomiende la Fiscal General, procurando evitar la fragmentación de las investigaciones.

