José Ramón Amieva asume presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El magistrado José Ramón Amieva asumió este lunes la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el periodo de 2026 a 2028, tras obtener el respaldo unánime.

En sesión celebrada este lunes, José Ramón Amieva recibió 16 votos a favor de su designación para dirigir el pleno del TFJA y después del conteo rindió protesta.

A su vez, José Ramón Amieva ofreció un mensaje al pleno en el que agradeció el apoyo a sus compañeros y a la presidenta Claudia Sheinbaum por designarlo en este órgano.

“Seguiremos trabajando en favor de las expectativas, del compromiso y de la obligación normativa, institucional y de percepción y de y de trabajo con los justiciables y con los gobernados, y las autoridades de este país”, añadió José Ramón Amieva.

José Ramón Amieva es abogado egresado de la Universidad del Valle de México, su cargo más reciente es la presidencia municipal de Mixquiahuala, en Hidalgo, y en el periodo de Miguel Ángel Mancera asumió el puesto como encargado de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum lo designó para ocupar una de las magistraturas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el órgano encargado de dirimir las controversias entre la administración pública federal y particulares, impone sanciones a los servidores públicos y determina las penas por afectaciones a la Hacienda pública o al patrimonio de las instancias.

