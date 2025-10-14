Sheinbaum propone a cinco afines para vacantes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República las propuestas de cinco perfiles afines a su proyecto político para ocupar magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Entre estos perfiles destacan morenistas, exaspirantes a la elección judicial de junio pasado y exfuncionarios de las administraciones de Sheinbaum, tanto en la alcaldía Tlalpan como en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El TFJA no fue alcanzado por la reforma judicial aprobada en 2024 y que desde enero opera con 11 de los 16 magistrados que establece la ley. Los nuevos magistrados ejercerían durante un periodo de 15 años.

La terna enviada incluye a tres mujeres y dos hombres, que deberán ser ratificados por la Cámara alta

Ariadna Camacho Contreras

Selene Cruz Alcalá

Ludmila Valentina Albarrán Acuña

Eduardo Santillán Pérez

José Ramón Amieva Gálvez

¿Quiénes son las propuestas de Sheinbaum al TFJA?

Desde 2024, Ariadna Camacho Contreras ocupa el cargo de directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Turismo federal y fue candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial.

Previamente coordinó el área de Asesoría Jurídica en la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Evaluación de Pemex durante la administración de López Obrador, y entre 2018 y 2021 ejerció como Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Procuraduría Fiscal capitalina, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Ariadna Camacho fue candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. ı Foto: Especial.

Selene Cruz Alcalá fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el proceso electoral judicial. Actualmente se desempeña como magistrada en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Antes dirigió la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo entre 2022 y 2024, y encabezó la Dirección General de Políticas Públicas y Órganos de Gobierno en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2018 a 2022 , durante la administración de López Obrador.

Selene Cruz Alcalá, fue candidata a ministra de la SCJN. ı Foto: Especial

Ludmila Valentina Albarrán Acuña preside desde 2020 la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Su vínculo profesional con Claudia Sheinbaum se remonta a 2017, cuando fungió como Subdirectora de Procedimientos Contenciosos en la alcaldía Tlalpan .

Durante el gobierno de Sheinbaum en Ciudad de México, ocupó la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en la Secretaría del Medio Ambiente (2020) y fue Responsable de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales (2019).

Ludmila Valentina Albarrán Acuña fue subdirectora de Procedimientos Contenciosos en Tlalpan. ı Foto: tjacdmx.gob.mx

Eduardo Santillán Pérez es militante de Morena, partido al que representó ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Compitió recientemente como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entre 2021 y 2022 dirigió el área de Política Criminal en la Fiscalía General de Justicia capitalina , bajo el liderazgo de Ernestina Godoy Ramos, actualmente Consejera Presidencial y una de las principales colaboradoras de Sheinbaum. Su trayectoria política incluye periodos como Diputado del Congreso de la Ciudad de México y de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, además de haber encabezado la entonces Delegación Álvaro Obregón.

Eduardo Santillán Pérez es militante de Morena. ı Foto: Facebook, @EduardoSantillanP

José Ramón Amieva Gálvez, también militante de Morena, se desempeña actualmente como Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo y fue alcalde de Mixquiahuala de Juárez en esa entidad.

Su mayor reconocimiento público proviene de haber asumido la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como sustituto de Miguel Ángel Mancera , con quien previamente colaboró como Secretario de Gobierno y Secretario de Desarrollo Social capitalinos.

José Ramón Amieva fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr