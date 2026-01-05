Pensión a adultos mayores sube a $6,400; beneficiarios de programas crecerán a 20.3

Para este 2026, el padrón de beneficiarios de los distintos programas del Bienestar que entrega el Gobierno de México crecerá a 20.3 millones; además habrá un incremento a los montos que se entregan con cada uno.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que el año pasado cerró con poco más de 18 millones de beneficiarios y una inversión de 579 mil 304 millones, monto que crecerá a 663 mil 719 millones de pesos.

En el caso de la pensión a adultos mayores, comentó que se llegará a 14.1 millones de personas y que, además, este año ya recibirán seis mil 400 millones de pesos.

De los otros programas, habrá apoyo para casi 3 millones y medio de mujeres para la pensión que las cubre de los 60 a los 64 años; dos millones, para la pensión a personas con discapacidad; 312 mil madres trabajadoras; 445 mil sembradores.

Ariadna Montiel también comentó que este mismo lunes comienza el pago de los apoyos a quienes ya están registrados y cuentan con su tarjeta.

“A partir del día de hoy, lunes 5 de enero y hasta el miércoles 28 de enero se dispersará como ha venido sucediendo eh en el orden de la primer letra del apellido, de tal manera que tengamos eh la posibilidad de brindarles un buen servicio”, dijo Ariadna Montiel.

En cuanto a la pensión para mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se enviará una reforma al Congreso para que también quede asentada en la Constitución y, de esa forma, haya base para también subir el monto anualmente.

