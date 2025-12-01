Inicia inscripción de nuevos beneficiarios a programas del Bienestar, anuncia Ariadna Montiel

La Secretaria de Bienestar este lunes en Palacio Nacional.

Este lunes comenzó el registro para nuevos beneficiarios a alguno de los programas que ofrece la Secretaría del Bienestar a distintos grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres de la tercera edad, madres y estudiantes.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, expuso que el registro abre este 1 de diciembre y cerrará el próximo 13 del mismo mes.

Ariadna Montiel recordó que quienes cumplan con alguno de los requisitos para ser beneficiarios deberán acudir a su inscripción con identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.

En el balance de lo entregado este 2025, Ariadna Montiel detalló que durante la dispersión de recursos para los cinco programas sociales se destinaron 579 mil 392.5 millones de pesos para 18 millones 494 mil 201 personas.

De estos, 13 millones 232 mil 13 son adultos mayores que ya recibieron los seis pagos correspondientes a este 2025.

En el caso de la pensión Mujeres Bienestar, destacó que su entrega ya fue universal a todas las mujeres de 60 a 64 años y este año se le invirtieron más de 63 mil millones de pesos.

